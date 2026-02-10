České hokejistky s Kanadou zopakovaly stejně vysokou prohru jako s USA

Dá se říct, že české hokejistky zakončily základní skupinu tak, jak ji začaly, tedy prohrou 1:5 se zámořským soupeřem. Zatímco v úvodu olympijského turnaje v Miláně svěřenkyně trenérky Carly MacLoedové prohrály s Američankami, na závěr skupiny jasně podlehly i Kanaďankám. Nadále se tak tedy ukazuje, že hokejistky USA i Kanady jsou pro Češky zatím jen těžko dosažitelným cílem.
Pokud někdo před duelem s Kanadou doufal, že by podařilo favoritky tentokrát výrazně potrápit, hned první třetina ho musela vyvést z omylu. Ne že by ale pro české hráčky nezačala zajímavě. Zkraje úvodní dvacetiminutovky totiž Češky dostaly možnost dvojnásobné přesilovky poté, co byly postupně faulovány Mrázová a Kaltounková, bohužel při této početní výhodě tu byl jen tlak ze strany českých reprezentantek v jejich útočném pásmu, ale víc, než na střelu do tyčky od Vanišové to nestačilo.
Naopak krátce poté, co se tým javorového listu dostal zpátky do plného počtu hráček na ledě, se postaral o rychlý protiútok, který zakončila bekhendem O´Neillová, nečekané jméno v české brance Pejšová tento pokus sice ještě vyrazila před sebe, ale na baseballovou koncovku opět O´Neillové už nestačila, 1:0 pro Kanadu. Ve 14. minutě už to bylo o dvě branky, když se tehdy nejlépe před českou svatyní zorientovala Fillierová, která následně z otočky vystřelila tak, že k cestě tomuto do branky pomohla svou nešťastnou tečí Lásková, 2:0. A pouhých 40 vteřin bylo ještě hůř, když Kanaďanky navýšili už na 3:0 a tím tak duel skončil pro třiadvacetiletou debutantku brankářku Julii Pejšovou. Ještě před první přestávkou i tak došlo ke zvýšení na 4:0.
Už po první dvaceti minutách tak tedy bylo jasný, jakým směrem se tento zápas bude ubírat. Co tak Češky ztrácely v technickém zakončení a ofenzivě, to se snažily nahrazovat důrazností, což ale narazilo u zámořských rozhodčích. Za tvrdou nedovolenou hru v ženském hokeji byla hned v první třetině dvakrát vyloučená Kaltounková.
„První třetina nás v podstatě zabila v zápase. Měly jsme hodně vyloučení a úplně si nemyslím, že to byly dobře odpískané zákroky. S tím bohužel nic neuděláme. Člověk pak neví, co si může dovolit a co si nemůže dovolit. Nevím, přijde mi, že je to vždycky takové proti Kanadě. Asi moc nechtějí hrát do těla. Ale další dvě třetiny jsme nehrály špatně,“ komentovala průběh zápasu útočnice Tereza Vanišová.
Ta byla blízko ke gólu i ve druhé třetině, ale stejně jako v té první části hry, tak i ve 29. minutě trefila tyčku. „Zatím se mi úplně nedaří dát gól, ale to se občas stává. Snad to přijde v pravý moment,“ okomentovala svoji gólovou impotenci Vanišová.
To už ale Češky prohrávaly 0:5, když se jim nevydařil ani vstup do drué třetiny podle jejich představ.
Češkám se přeci jenom podařilo skóre ještě zkorigovat, když se po nepřehledné situaci v kanadském brankovišti ve 49. minutě k puku dostala Mlýnková a tak je to stále jen a jen ona, které se daří proti Kanaďankám skórovat. Nyní tedy upravila na konečných 1:5.
Teď Češky před vyřazovací fází čeká volno. „Je fajn, že si teď můžeme pár dní odpočinou. Přece jenom to byly čtyři zápasy v pěti dnech, což je náročné,“ uzavřela Vanišová.
Konečný výsledek ženského hokejového turnaje na Zimních olympijských hrách v Miláně (9.2.2026):
Česko – Kanada 1:5 (4:0, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 6. O'Neillová (Fastová), 14. Fillierová (Wattsová, Nurseová), 14. Staceyová (Maltaisová, Sheltonová), 19. Goslingová (Jennerová, Ambroseová), 21. Goslingová (Jennerová, Thompsonová) - 49. Mlýnková (Vanišová, Kaltounková). Rozhodčí: Manthaová (Kan.), Tassoniová - Bucknerová (obě USA), Welshová (Kan.). Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Diváci: 3901
Související
Na olympiádě se šíří mezi hokejistkami norovirus. Po Finkách trápí i Švýcarky
Kanadu zasáhla nevídaná tragédie. Zemřeli talentovaní hokejisté
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Klempíř na debatu s umělci nedorazil. Vymluvil se na jednání vlády
před 1 hodinou
České hokejistky s Kanadou zopakovaly stejně vysokou prohru jako s USA
před 1 hodinou
Pavel popíchl Motoristy po setkání s legendárním formulovým pilotem
před 2 hodinami
Běžec na lyžích Tuž se překvapivě postaral o nejlepší český úterní výsledek
před 2 hodinami
První informace o rozloučení s Brejchovou. Dva ministři přišli s návrhem
před 3 hodinami
Zimní počasí se pomalu začíná loučit, potvrzuje měsíční výhled meteorologů
před 4 hodinami
Jednání o míru je pro Putina jen zástěrka, varuje estonská rozvědka. Zanalyzovala, zda Rusko za rok napadne NATO
před 4 hodinami
Vytrvalostní biatlonový závod se českým mužům nevydařil. Nejlepší byl Hornig
před 5 hodinami
Tlak Washingtonu neustává. O budoucnosti Grónska budeme ještě mluvit, potvrdil Vance
před 5 hodinami
Kongres: Trumpovi úředníci začernili Epsteinovy spisy, aby zakryli jména významných osob
před 6 hodinami
MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“
před 7 hodinami
Svět se stává příliš teplým i na umělý sníh. Počasí uvrhá zimní olympijské hry do nejisté budoucnosti
před 8 hodinami
Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc
před 8 hodinami
Policie vyšetřuje možné ublížení na zdraví u stovek pacientů s defibrilátory
před 9 hodinami
Evropská komise chystá bezpečnostní opatření, kterým sníží vliv Číny v Evropě
před 10 hodinami
Putinovi se bezpečnostní záruky pro Ukrajinu nelíbí. Evropu to ale nesmí zajímat
před 11 hodinami
Jak Trump změnil Ameriku? Většině lidí se do USA nechce, zvažují i zrušení dovolené
před 11 hodinami
Starmer utnul výzvy k rezignaci. Odstoupit nehodlá
před 12 hodinami
Skoky ze středního můstku nabídly překvapivé medailisty, big air vyhrála Muraseová
před 12 hodinami
Přelomový soudní proces začíná. Instagram a YouTube čelí obvinění z vytváření závislosti
V Kalifornii začal přelomový soudní proces, v němž čelí největší sociální sítě na světě obvinění z vytváření strojů na závislost. Žaloba zkoumá dopady platforem Instagram a YouTube na duševní zdraví dětí. Právní zástupce žalující strany Mark Lanier tvrdí, že společnosti tyto mechanismy navrhly záměrně, aby ovlivnily dětský mozek.
Zdroj: Libor Novák