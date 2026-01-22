Další český hokejový úspěch. Po stříbru mužské dvacítky má ženská osmnáctka bronz

Po roce si zopakovaly souboj o bronz se Švédskem a po roce z toho bronz opravdu byl. České hokejistky do 18 let se krátce po vstupu do nového roku 2026 postaraly o další medaili ze světového šampionátu pro český hokej. Připomeňme, že úplně v úvodu nového roku si pro stříbro ve své věkové kategorii stihli dojít na mistrovství světa hokejisté do 20 let. Nyní tedy na ně navázala děvčata do 18 let poté, co Švédky dokázaly porazit 4:3.
Jako startující gólmankou pro zápas o bronz byla zvolena trenérem Dušanem Andrašovským Veronika Ortová, která si tak posun do základní sestavy zasloužila svým výkonem ve zbytek jinak výsledkově nevydařeného semifinálového zápasu s Kanadou (1:8).
Zdálo se, že by mohla mít práci záhy po úvodním vhazování, jelikož Švédky vstoupily do duelu o bronz lépe než Češky, ale jak šel čas, byly to naopak Češky, které v první třetině převzaly otěže. Zanedlouho tu tak proto byla nepřehledná situace před švédským brankovištěm, tehdy ale ještě gólmanka Holmbergová překonána nebyla. Až po osmi minutách hry se puk dostal na hokejku Adély Mynaříkové a právě ona po chytrém schování svého zakončení nakonec přesně zamířila k bližší tyči, 1:0 pro Češky. Tomuto otevření skóre zkrátka nezabránila ani před Mynaříkovou stojící Lindgrenová, jíž kotouč prošel mezi nohy.
Na české lavičce byla od začátku znát bojovnost, s níž do zápasu lvice vstoupily a nejen to tak pomohlo mladým Češkám k tomu, aby diktovaly tempo hry první třetiny a v následujících minutách tak uzavřely Švédky v jejich pásmu. To vše vedlo ke druhé přesné trefě, o kterou se postarala teprve čtrnáctiletá Adéla Křenková, která zvýšila poté, co se v pozici ze slotu nejlépe zorientovala a zachovala se jako starý mazák, 2:0.
K tomu, aby si nejen švédský tým, ale i celé kanadské Sydney, kde se hrálo, zapamatovalo české jméno Adéla, pak ještě v první třetině přispěla Adéla Plánková, která si pro změnu pomohla bekhendovou kličkou, po níž následovala přesná střela mezi betony, 3:0.
Ve druhé dvacetiminutovce Seveřanky přeci jen sáhly k častější střelbě a i když se v úvodu zápasu snažily Češky vyvarovat se vyloučením, od poloviny zápasu se jim to přestávalo dařit. Aktivita Švédek nakonec vyústila ve snížení poté, co se Stridhová dokázala od rohu kluziště dostat do předbrankového prostoru a za bezmocnou Ortovou dokázala doslova procpat puk po její beton, 3:1.
Právě Stridhovou pak faulovala Paroubková a tuto nabídnutou početní výhodu využily žlutomodře oděné hokejistky díky teči Negrenové, 3:2. A bylo to tak tedy zaděláno na drama.
To mohly Češky oddálit díky tomu, že i ony dostaly možnost přesilové hry, na rozdíl od Švédek ji ale využít nedokázaly. Až po návratu tehdy vyloučené Švédky se po další trměvrmě před švédskou brankou nejlépe zorientovala Pěnčíková a té se tak už konečně Holmbergovou překonat povedlo, 4:2.
Jenže Češky nenechávaly své fanoušky do konce zápasu v klidu, neboť se po zbytek třetí třetiny nechávaly zbytečně vylučovat, konkrétně hned třikrát. Při jednom z těchto trestů se Švédkám díky Stridhové podařilo opět snížit na jednobrankový rozdíl, 4:3.
Když do závěrečné sirény zbývala minuta a půl, Češky byly blízko k pojišťující brance, kterou sice Šindelářová tehdy dala, ale sudí po zhlédnutí u videa tuto branku neuznaly kvůli nedovolenému bránění brankářky.
Ve zbytku zápasu se proto snažily Švédky uspět při power-play, málem jim vyšla, kdyby Nygrenová zakončila před odkrytou brankou poněkud tvrdší střelou, takhle Ortová na poslední chvíli dokázala roztáhnutím vyrovnávací trefě zabránila.
Poslední vteřiny byly skutečně ve znamení neustálého švédského tlaku, ale kýženého vyrovnání se Seveřanky naštěstí nedočkaly a proto tak mohl po siréně Češkám spadnout obrovský kámen ze srdce a vytrysknout tak ryzí radost z dalšího úspěchu této věkové kategorie.
Konečné výsledky mistrovství světa hokejistek do 18 let v Sydney (Kanada) – (18.1.2026):
Zápas o 3. místo:
Česko - Švédsko 4:3 (3:0, 1:2, 0:1)
Branky: 9. Mynaříková, 14. Křenková, 19. Pánková, 37. Pěnčíková - 32. a 47. Stridhová, 34. Nygrenová
Finále:
Kanada - USA 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Související
Augusta po dalším úspěchu na juniorském MS potvrdil konec u dvacítky
Další překvapivá trenérská změna v extralize. Pokorný končí na vlastní žádost v Brně
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Další český hokejový úspěch. Po stříbru mužské dvacítky má ženská osmnáctka bronz
před 51 minutami
Policie zadržela údajného zahraničního agenta. Měl pracovat pro Čínu
před 1 hodinou
Ve Spojených arabských emirátech budou jednat zástupci Ukrajiny, Spojených států a Ruska, oznámil Zelenskyj
před 2 hodinami
Zelenskyj: Evropa mlčí a Putin dál vyrábí rakety. Neměla by spoléhat na NATO, místo aby jednala jen čeká
před 3 hodinami
Trumpa k dohodě o Grónsku dotlačili poradci. Co je její náplní?
před 4 hodinami
Zelenskyj dorazil do Davosu, jednání s Trumpem začalo. Putin chce zaplatit členství v Radě míru zmrazenými aktivy
před 5 hodinami
Hraniční přechod Rafáh se příští týden otevře v obou směrech
před 6 hodinami
Jeden velký podvod na OSN? Rada míru popírá principy rovnosti, staví na bohatství a kultu uctívačů Trumpa
před 6 hodinami
V Radě míru chce být každý, prohlásil na zakládací ceremonii Trump. Na pódiu nebyl jediný západní spojenec
před 7 hodinami
Trump se dnes sejde se Zelenským
před 8 hodinami
Nový hit internetu: Nejstahovanější aplikace pomáhá bojkotovat americké zboží
před 9 hodinami
Babiš se chlubí, s kolika prezidenty a premiéry se setkal v Davosu. Nejsou to ani tři procenta lídrů
před 10 hodinami
Putin přijal pozvání do nově vznikající Rady míru, oznámil Trump
před 11 hodinami
Počasí: Zima si nevezme pauzu ani o víkendu, v noci teploty spadnou až na -8 stupňů
včera
Dosáhli jsme rámcové dohody o Grónsku, bude navždy, prohlásil Trump a zrušil cla
včera
Může americký Kongres zabránit Trumpovi v převzetí Grónska? Má k tomu hned několik nástrojů
včera
Trump prohlásil, že se dnes setká v Davosu se Zelenským. Ten tam ale vůbec není, potkat se tak mají zítra
včera
Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů
včera
Trump navrhuje, aby jeho Rada míru nahradila OSN. Jmenoval se neodvolatelným předsedou
včera
Válka na Ukrajině se USA netýká, dal najevo Trump. Nemáme s ní nic společného, co z ní USA získaly, zeptal se
Americký prezident Donald Trump se ve svém dnešním vystoupení na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ostře vymezil proti americké angažovanosti v konfliktu na Ukrajině. Během svého projevu, který byl jinak protkán tématy ekonomické síly a snahy o získání Grónska, věnoval Ukrajině jen několik chladných vět. Podle jeho slov se tato válka Spojených států v zásadě netýká.
Zdroj: Libor Novák