Češi poznali sílu Portugalců. Ronaldo a spol. si došli s přehledem k výhře 2:0

Aktualizováno 23:30 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Kdyby Češi ve čtvrtečním duelu Ligy národů UEFA senzačně porazili Portugalce, dostali by se po třech duelech nečekaně do čela tabulky své skupiny A2. Jenže i přes předešlé výtečné výkony svěřenců kouče Jaroslava Šilhavého v zápasech proti Švýcarsku (2:1) a Španělsku (2:2) se ukázalo nyní v Lisabonu naplno, na čí straně se nachází obrovská kvalita. Samozřejmě, že na té portugalské. Přestože za domácí nastoupil Cristiano Ronaldo, do střelecké listiny se nezapsal. To Cancelo a Guedes v první půli ano a rozhodli tak o výhře 2:0. Po většinu času měli více balón na kopačkách Portugalci, kteří si pak hlídali své vedení, Češi doplatili na to, že ve svých pár šancích nebyli dostatečně efektivní.