Češi si před zápasem nepoklekli v rámci boje proti rasismu. Na Ostrovech si toho všimli

To, že si čeští fotbaloví reprezentanti před utkáním v Cardiffu nepokleknou v rámci boje proti rasismu a nepodapoří tak tedy již zmiňované hnutí "Black Lives Matter", bylo jasné už před zápasem. O svém apolitickém postoji v této problematicde se reprezentace rozhodla po jednání s Fotbalovou asociací ČR (FAČR).

"V kontextu událostí posledních dnů, týdnů a měsíců chtějí vedení fotbalové reprezentace a FAČR společně avizovat apolitický postoj národního týmu k některým aktuálním tématům, která ve sportovním prostředí rezonují. Týká se to především iniciativy hnutí Black Lives Matter, při které někteří hráči před fotbalovými zápasy poklekávají," nechala se slyšet FAČR ve svém prohlášení, ve kterém ještě dodala: "Český národní tým svoji podporu v boji proti rasismu, ale i dalším projevům nesnášenlivosti, xenofobie nebo antisemitismu vyjádřil poukázáním na nápis UEFA Respect na levém rukávu dresů, odkazující na stejně nazvanou kampaň UEFA, která se těmito tématy zabývá."

Připomeňme, že kampaň "UEFA Respect", která funguje už od roku 2008 a kterou podporují všechny členské asociace Evropské fotbalové unie UEFA, má za cíl usilovat nejen o jednotu a respekt k rase, ale i k pohlaví, náboženství a schopnostem každého jednotlivce.

Kromě toho FAČR také ve svém prohlášení uvedla, že kromě této kampaně podporuje i několik dalších sociálních programů a to dlouhodobě. "Od podpory nevidomých, neslyšících, zdravotně a mentálně postižených až po seniorský a veteránský fotbal nebo popularizaci fotbalu v dětských domovech," napsala konkrétně FAČR a pokračovala: "Šíře tohoto záběru nemá v prostředí českých sportovních subjektů konkurenci. Dlouhodobě hlásáme, že chceme, aby fotbal hrál každý bez ohledu na věk, pohlaví, rasu či jakýkoliv zdravotní handicap. Zároveň se vymezujeme proti jakýmkoliv projevům rasismu, xenofobie, antisemitismu a jiné nesnášenlivosti."

Dodejme, že dva velšští reprezentanti obránce Ben Cabango a útočník Rabbi Matondo byli po předešlém přípravném zápase s Mexikem terči rasistických urážek na sociálních sítích. A pak je pochopiitelně velmi donře znám případ českého obránce Ondřeje Kúdely, který byl po nedávném odvetném osmifinále Evropské ligy na hřišti Glasgow Rangers nařčen z rasismu vůči středopolaři Rangers Glenu Kamarovi a byl tak kvůli tomu vyšetřováni i ze strany UEFA.

I proto se mimochodem do poslední chvíle nevědělo, zda bude slávistický fotbalista Kúdela součástí národního týmu i ve Walesu. Nakonec proti ostrovnímu týmu nastoupil v základní sestavě.

Momentu před utkání Wales vs. Česko si samozřejmě všimla i ostrovní média. „Stálo také za povšimnutí, že hosté před úvodním hvizdem nepoklekli. Místo toho hráči, včetně Kúdely, ukázali na pásku s heslem UEFA ´Respekt´."

A na to, že se v sestavě přeci jenom objevil Ondřej Kúdela - nejskloňovanější český hráč v součati v Británii - upozornil třeba Daily Mail.

Britská média: Prohrál lepší tým

Jinak ale britské noviny uznávají, že po většinu zápasu to byli Češi, kteří předváděli lepší fotbal. „Hosté byli lepší a zápas měli kompletně pod kontrolou až do chvíle, než Schick dostal v úvodu druhé půle červenou kartu. Je fér říct, že hráč Swansea celou věc hodně přihrál a bylo těžké nemít s českým útočníkem soucit," připomněl The Sun klíčový moment zápasu pro mnohé britské novináře.

Ti navíc vyzdvihují roli největší hvězdy Walesu Garetha Balea. „Bale tím napravil zahozenou šanci z první půle. James vystoupal nejvýš a razantní hlavičkou překonal Tomáše Vaclíka. Pro Draky to byla perfektní vzpruha, protože poslední měsíce byly pro Wales noční můrou," píše The Sun.

To, že česká reprezentace byla lepší než Velšané připomíná i serever britské televizní stanice BBC. „Wales v prvním poločase přehrávala. Češi začali zápas velmi účelně, sebevědomě si přihrávali a tlačili Wales do nekomfortních pozic, nutili domácí nakopávat dlouhé míče, což k ničemu nevedlo, protože jejich obvyklý cíl Kieffer Moore seděl na lavičce. Wales nebyl schopen držet míč, a tak si hosté užívali až 75procentní držení míče," uvádí. Zároveň přiznává, že Roberts faul po Schickově ohnání se výrazně přihrál a i proto má za to, že vyloučení českého útočníka bylo přísné.

Poté podle BBC byli více na koni Velšané a nic se na tom nezměnilo ani po Robertsově vyolučení. „I když byly oba týmy v deseti, Walesu narostlo během jeho početní převahy sebevědomí a vycítil, že zápas nakonec může být jeho."

Svůj komentář k zápasu zakončila BBC tím, že domácí měli veliké štěstí, že duel nakonec neskončil plichtou. „Hlavně po rohovém kopu v nastaveném čase, kdy střelu Ondřeje Čelůstky heroicky zblokoval Joe Rodon. To se nakonec ukázalo být poslední českou šancí. Velšané tak po závěrečném hvizdu mohli mluvit o obrovské úlevě a potěšení z výhry, která má pro ně ohromnou důležitost."