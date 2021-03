Česká fotbalová reprezentace si v generálce na EURO zahraje s Albánií

Co se týče souboje s Albánií, půjde o vůbec první střetnutí české reprezentace s touto balkánskou zemí. Od rozpadu Československa se s ní skutečně dosud nikdy neutkala, naopak československá reprezentace se s tou albánskou potkala celkem pětkrát, přičemž z toho třikrát vyhrála a dvakrát prohrála.

Připomeňme, že už ke konci března se národní A-tým představí poprvé v letošním kalendářním roce 2021 a to v rámci kvalifikace na světový šampionát, jenž se v roce 2022 uskuteční v Kataru. Půjde o hned tři duely. Nejprve se utká Česko s Estonskem na půdě toho pobaltského soupeře, poté doma s Belgií a následně se vydá do Walesu.

Vedle této kvalifikace ale čeští fanoušci upírají letos hlavně k evropskému šampionátu, kde se Češi na úvod střetnou 14. června v Glasgow se Skotskem, pak se utkají s Chorvatskem a v londýnském Wembley s Anglií. O podzimní program českého týmu se pak postarají další kvalifikační zápasy, stejně tak jako přípravné zápasy.

Mimochodem, co se týče této přípravy, tak je znám zatím jeden soupeř a to Ukrajina. S kým se Češi utkají v listopadu, tak to zatím ještě není známo.