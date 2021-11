Češky mají odložený duel. Česká policie zadržela šéfa bělouského fotbalového svazu

"Můžeme potvrdit, že v rámci běžně realizované pobytové kontroly byli zajištěni dva cizí státní příslušníci, u kterých je podezření, že vstoupili a pobývali na území Česka v rozporu s aktuálním ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví. Zjišťujeme rovněž oprávněnost jejich pobytu na našem území v souladu se zákonem o pobytu cizinců," uvedla pro Deník N konkrétně policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Již v pondělí se nechal ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) slyšet, že pokud se Bazanov ocitne na českém území, bude prakticky obratem ihned vyhoštěn.

Co se týče čtyřiašedesátiletého běloruského fotbalového unkcionáře, tak ten šéfuje běloruskému fotbalu již od roku 2019 a před tím působil ve vedení jednoho z nejznámějších běloruských klubů Dynama Brest.

Pokud jde o zjištění pozitivních testů na covid, tak ty měly hned tři Bělorusky a tak musel následně celý běloruský výběr opět na další testování. Podle toho jaký bude výsledek, se rozhodne dalším postupu a i o náhradním termínu tohoto utkání. Alespoň tak o tom informuje na svém webu Fotbalová asociace ČR.

"Pro náš tým je to samozřejmě komplikace, i vzhledem k tomu, že měl již končit reprezentační sraz a hráčky se měly rozjet zpět do svých klubů. Samozřejmě ochrana jejich zdraví je ale v tomto případě hlavní prioritou," řekl k nastálé situaci trenér české ženské reprezentace Karel Rada, jehož výběr momentálně třetí v rámci kvalifikační skupiny C s pěti body na kontě. Naposledy o víkendu Češky remizovaly 2:2 s Nizozemkami.