FIFA se konečně rozhodla. Vylučuje do odvolání Rusko z mezinárodních soutěží

Aktualizováno 19:25 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Na to rozhodnutí se čekalo déle, než by bylo zdrávo. Nakonec ale přeci jenom přišlo. Poté, co nejprve Mezinárodní fotbalová federace FIFA ponechala Rusko v březnové baráži o mistrovství světa ve otbalel, které se letos bude konat v Kataru, a to navzdory prohlášení české, švéské a polské otbalové asociace, že s Ruskem nehodlají kvůli invazi na Ukrajinu hrát. Nyní přišel obrat. Do odvolání totiž vyloučila ruské týmy ze všech mezinárodních fotbalových soutěží.