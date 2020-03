Fotbalové mistrovství Evropy odloženo o rok, evropské poháry přerušeny

Fotbalové Euro konající se ve 12 zemích Evropy mezi 11. červnem a 11. červencem roku 2021. To se rozhodlo i na zasedání výkonného výboru UEFA v Nyonu a sama UEFA tuto skutečnost potvrdila v úterý na svých webových stránkách. "Rozhodnutí o termínech dalších soutěží UEFA, ať už klubových nebo národních týmů pro muže nebo ženy, budou přijata a včas oznámena," prohlásil prezident UEFA Aleksander Čeferin.

„Jsem hrdý na reakci svých kolegů v evropském fotbale. Projevili duch spolupráce a všichni uznávali, že musí něco obětovat, abychom dosáhli nejlepšího výsledku. Při rozhodování jsme povýšili dobro evropského fotbalu nad zisk, což byla a je naše priorita. Přeložení šampionátu představuje pro UEFA obrovské náklady, ale uděláme vše, co je v našich silách, aby to nemělo zásadní vliv na evropský fotbal a naše členské země," připomněl Čeferin na ekonomické dopady pro UEFA, které jistě přijdou na řadu.

Rozhodnutí o odložení Eura na rok 2021 je vítáno mimo jiné i francouzskou fotbalovou asociací v čele s Noelem le Greatem, jenž tak potvrdil předešlou informaci z úst norského fotbalového svazu, který jako první přišel ven s tím, že videokonference UEFA rozhodla o odkladu šampionátu. „Je to moudré a pragmatické rozhodnutí, které potenciálně umožní dokončit domácí soutěže ještě letos v červnu," uvedl Noel le Great.

Do odvolání také UEFA rozhodla o přerušení všech svých soutěží včetně v osmifinále pozastavených soutěží jakými jsou Liga mistrů a Evropská liga. Žádná z nich by se ale neměla rozhodně rušit.

Rozhodlo se prý i o odkladu play-off Ligy národů, ze které se měly v březnu kvalifikovat zbylí čtyři účastníci Eura, mimo jiné se tak mělo rozhodnout o posledním soupeři do skupiny s českou reprezentací, která byla v listopadu loňského roku vylosována do skupiny hrané v Glasgow a Londýně spolu s Anglií a Chorvatskem. Podle zatím neoficiálních informací se má play-off Ligy národů uskutečnit letos v červnu.

Stalo se tak poprvé v historii, kdy musel být evropský fotbalový šampionát odložen. Připomeňme, že poprvé se mistrovství Evropy ve fotbale konalo v roce 1960, za to mistrovství světa ve fotbale už zažilo roky, kdy se muselo oželet. Dělo se tak ve váslečných letech 1942 a 1946. A poprvé se tak stane, že se fotbalové Euro uskuteční díky úternímmu rozhodnutí v lichém roce.

Jak už bylo dříve známo, odložit Euro o rok podporovala i Fotbalová asociace ČR, kterou na videokonferenci zastupovali jak předseda asociace Martin Malík, tak i generální sekretář Jan Pauly. „Fakt, že se EURO neodehraje tento rok, byl myslím už pár dnů více než jasný a nyní šlo o to vybrat ze všech možných variant cestu, která bude dávat z aspektů zdravotních, sportovních a samozřejmě sekundárně i ekonomických, největší smysl. Tou je za nás určitě přesunutí evropského šampionátu o rok," řekl k rozhodnutí UEFA Martin Malík a pokračoval: "Zmíněné rozhodnutí přesunout EURO na termín 11. června – 11. července 2021 ve stejném formátu a na stejných místech má v tuto chvíli také pomoci k dohrání veškerých domácích soutěží v Evropě včetně těch, které na našem území řídí Ligová fotbalová asociace."

„Průběh videokonference byl v tomto směru myslím poměrně klidný a věcný. Ačkoliv samozřejmě nevíme, jak se bude situace ohledně koronaviru dál přesně vyvíjet, přesunutí EURO 2020 bylo jedinou možností, jak zajistit dohrání domácích soutěží," přiblížil průběh jednání Pauly.

Kromě toho, že odložení Eura napomůže národním fotbalovým ligám tuto sezónu dokončit, pomůže dokončit i tuto sezónu jak Ligy mistrů, tak Evropské ligy. Evropské poháry se totiž také musely kvůli pandemii koronaviru pozastavit, přičemž se tak stalo během osmifinálové fáze.

Kromě Eura se kvůli koronaviru nebude konat ani mistrovství Jižní Ameriky

Nejednala jen UEFA, ale i konfederace CONMEBOL. Ta taktéž odložila svůj fotbalový šampionát Jižní Ameriky a to poté, co pořadatelské země Argentina a Kolumbie oznámily, že kvůli nemoci COVID-19 uzavřou své hranice a to na dva týdny. "Jde o výjimečné opatření s ohledem na nečekanou situaci. Bylo nutné zabránit dalšímu šíření viru. Nebylo snadné takto rozhodnout, ale na prvním místě je zdraví hráčů a celé jihoamerické rodiny," řekl k rozhodnutí předseda CONMEBOL Alejandro Domínguez.

Mistrovství Jižní Ameriky se tak bude hrát příští rok ve stejném termínu jako mistrovství Evropy, tedy mezi 11. červnem a 11. červencem.