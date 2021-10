Kamarův právník obvinil 10 000 dětí z rasismu. Praha má problém, tvrdí

Ještě před samotnou cestou fotbalistů Glasgow Rangers do Prahy na zápas se Spartou právník Glena Kamary Anwar varoval skotské fanoušky před tím, aby vůbec do Prahy necestovali. Ovšem vůbec si neuvědomil, že tohle jeho varování nebylo na místě vzhledem k tomu, že stadion na Letné byl pro fanoušky uzavřen kvůli trestu od UEFA za rasismus sparťanských fanoušků během domácího duelu 2. předkola Sparty s Monakem.

Výjimku však ale měli děti od 6 do 14 let s doprovodem, kterých jich mohlo na Letnou ve čtvrtek celkem 10 000. A právě ti svým fanděním výrazně dopomohli Spartě k cenné výhře 1:0. Třeba střelec jediného gólu Dávid Hancko byl z atmosféry, kterou děti vytvořily dojatý.

Méně tak už podle všeho právník Aamer Anwar. Ten se nechal pro skotský deník Glasgow Times nechal slyšet: „Je ostuda, že Glena vypískaly děti," a podle serveru The Athletic pokračoval: „Když jsem slyšel o uzavření stadionu Sparty, doufal jsem, že Glen Kamara i další hráči černé pleti nebudou muset snášet žádné urážky nebo rasismus. A budou se moci věnovat jenom fotbalu. Ale tento večer byl pro českou stranu ostudou. Mělo jen malý význam, že byl stadion zaplněn tisíci školáky. Velká část dětí vypískala Glenův každý dotek míče, stejně tak dotek balonu dalšího hráče černé pleti Rangers. Opět se ukázalo, že Praha má vážný problém s rasismem, a jako obvykle UEFA nereaguje."

Za pravdu mu v tvrzení, že na Glena Kameru pravidelně při jeho kotaktu s míčem dětští fanoušci bučeli, dávají i skotská média. „Soustředil jsem se na hru, ničeho jsem si nevšiml. Ale pokud pro to budou důkazy, budeme to řešit. Jestli se to fakt stalo, jsem z toho zklamaný. Ale ne překvapený," řekl pak k tomu na pozápasové tiskové konferenci kouč Glasgow Rangers Steven Gerrard.

"Glen a hráči Rangers ukázali svou úroveň, ale žádný hráč by neměl tomuhle čelit při své práci a na evropské úrovni," dodal Anwar.

Napjaté česko-skotské fotbalové vztahy byly k vidění už na letišti

Internetem pak koluje video, na kterém se už na letišti Václava Hava v Praze stal terčem slovních útoků další z fotbalistů Glasgow Rangers, útočník Kemar Roofe. Právě on totiž v jarním zápase se Slavií ve Skotsku svým tvrdým zákrokem zranil v obličeji gólmana Pražanů Ondřeje Koláře. Čeští fanoušci mu to očividně nezapomněli.

"Tak co, kámo, přijel jsi zranit dalšího gólmana?," křičel provokativně na Roofea jeden z českých fanoušků. Ten si to ještě nahrával a toto video pak zveřejnil twitterový účet Medito. "Řezníci z Glasgow" doprovodil je ještě pokřikem do klubového autobusu.

Do světa se pak tato nahrávka dostala díky sdílení ze strany ambsadora Rangers Stevieho Sounesse, jenž k tomu dodal, že se "těší, jak Roofeovo umění tyhle kretény umlčí".

Reakce na sociálních sítích na sebe nenechaly dlouho čekat. Zatímco čeští fotbaloví příznivci připomínali Skotům jejich agresivní hru, Ostrované zase mluvili jen o rasismu ze strany Čechů.