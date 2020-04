Nejprve výpověď v Žilině, pak do Plzně. Západočeši hlásí příchod dvou posil

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Ještě před pár týdny netušili, kam povedou jejich kroky poté, co jim jejich dosavadní zaměstnavatel, tedy fotbalový klub Žilina, po jeho zamíření do likvidace dal výpovědi. Nyní míří do Plzně. Novými posilami Viktorie Plzeň jsou hned dva hráči, jež byli dosud součástí žilinského A-týmu, Filip Kaše a Miroslav Káčer. Anonymní zdroj blízký západočeskému klubu potvrdil serveru Sport, že už je vše upečeno. "V obou případech už došlo k dohodě," řekl konkrétně.