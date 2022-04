Norská fotbalová hvězda Haaland má po sezóně změnit adresu a prý zamíří do Anglie

A to přesto, že tento jednadvacetiletý norský kanonýr má s Dortmundem podepsaný kontrakt až do roku 2024. Nicméně, tento kontrakt obsahuje výstupní klauzuli, která mu umožňuje opustit bundesligový klub již letos v létě. Mimochodem, tato výstupní klauzule je uzavřena ve výši 5 milionů eur (v přepočtu 1,83 miliardy korun).

Podle nejnovějších informací zmiňovaného německého deníku Bild by se měl po sezóně Haaland přesunout do Anglie a nikoli však do Manchesteru United, o kterém se v minulosti taktéž několikrát spekulovalo jako o možné cílové destinaci, ale že zamíří k rivalovi, do Manchesteru City.

Dodejme, že Haaland je hráčem Dortmundu již od ledna 2020 poté, co do tohoto vestfálského klubu přišel z rakouského Salcburku a to za 20 milionů eur. Od té doby v dresu Borussie nastoupil do 84 dueů, během kterých nastřílel celkem 80 branek. Svými výkony Haaland Dortmundu pomohl třeba k Německému poháru a v rámci Ligy mistrů pak byl nejlepším kanonýrem.