Po italské, španělské a francouzské lize je kvůli koronaviru pozastavena i anglická

"Nebylo to lehké rozhodnutí, ale zdraví hráčů, členů realizačních týmů a fanoušků musí být na prvním místě. Rozhodli jsme na základě toho, že se v karanténě začalo objevovat čím dál víc hráčů a členů realizačních týmů," uvedli zástupci anglické Fotbalové asociace ve svém společném pátečním prohlášení.

Anglická fotbalová veřejnost doufá, že budou moct, v případě, že to situace kolem koronaviru umožní, po 4. dubnu zase v sezóně Premier League pokračovat a odehrát tak nyní odložené duely. "Je to náš hlavní cíl, i když je jasné, že to bude velká výzva. Samozřejmě po celou dobu budeme poslouchat doporučení lékařů a hrát se bude, až to bude bezpečné," nechali se slyšet zástupci Premier League.

Podobně nad tím uvažují v Německu, kde se o odložení tamní Bundesligy rozhodne až v úterý tento týden. Tam se uvažuje, že by se mohlo v soutěži pokračovat po 2. dubnu. O následujícím víkendu se ale Bundesliga ještě hrát bude, ovšem bez diváků. Toto rozhodnutí však našlo řadu kritiků. "To je šílené. Lidi, přestaňte bláznit a proberte se. Jsou přece mnohem důležitější věci než jakýkoliv sport," uvedl na Twitteru například Thiago Alcantara, záložník Bayernu Mnichov. Ještě před tím se však najeho twitterovém účtu objevil ještě tvrdí tweet proti vedení Bundesligy, ale následně ho sám hráč smazal.

Ve Francii, kde tamní nejvyšší fotbalová soutěž stojí, o jejím obnovení stále neuvažují. "Vedení se jednohlasně shodlo, že do odvolání přerušíme první a druhou ligu. Jak uvedl francouzský prezident, všeobecný zájem teď musí být nadřazený úplně všemu. Musíme chránit slabé a zastavit šíření epidemie," stojí v prohlášení vedení francouzské Ligue 1.