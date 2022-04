Slavný nizozemský fotbalový trenér Louis van Gaal má rakovinu. Hráči o tom nevěděli

"Jako trenér národního týmu jsem musel v noci několikrát odejít do nemocnice, aniž by to hráči doteď zjistili. Mysleli si, že jsem zdravý, ale nejsem. Na rakovinu prostaty neumřete, alespoň ne z devadesáti procent případů. Měl jsem ale dost agresivní formu," uvedl ke své nemoci van Gaal konkrétně.

Zároveň prozradil, že na ozařování byl od zjištění nemoci již pětadvacetkrát a že tato léčba probíhala tajně. "V nemocnici mě ošetřovali přednostně. Pouštěli mě zadními dveřmi a úžasně se o mě starali," nechal se bývalý kouč Bayernu Mnichov, Barcelony či Manchesteru United v rozhovoru.

Rakovina prostaty však není jediným zdravotním problémem, se kterým se van Gaal v předešlých dnech a týdnech potýkal. Před nedávnem byl totiž u něj zjištěn koronavius, navdory tomu se ale přeci jenom objevil nalavičce při úterním přátelském domácím zápase s Německem.

Připomeňme, že na klubové úrovni se van Gaal připsal řadu trenéských úspěhců, třeba s Ajaxem Amsterdam, Bayernem Mnichov či Barcelonou dokázal získat dohromady hned dvacet velikých trofejí. Co se týče nizozemské reprezentaace, tak tu v minulosti trénobval hned dvakrát a to v letech 2000 až 2002 a 2012 až 2014. Nyní je to tak pro van Gaala třetí reprezentační angažmá.

Před osmi lety na světovém šampionátu v Brazílii dokázal Nizozemce dovést k bronzovým medailím, pak si dal od reprezentace pauzu, aby se vrátil po Euru 2020, jež se konalo loni.

Po pátečním losu skupin MS v Kataru je jasné, že se Nizozemci letos utkají ve skupině A s domácím Katarem, Senegalem a Ekvádorem.