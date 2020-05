Španělská fotbalová liga začne 11. června. Prvním zápasem po pauze bude sevillské derby

"Zápasy posledního kola se odehrají, podle předběžného plánu a v závislosti na vývoji epidemie, o víkendu 18. a 19. července," pokračuje se pak v tomto prohášení.

Start ligy 11. čevna umožnil minulý týden španělský premiér Pedro Sánchez, jenž se nechal slyšet, že by španělská La Liga mohla odstartovat už 8. června. Původních plán ligy počítal s restertem 12. června, ale právě díky oznámení vlády může nakonec fotbal ve Španělsku znovu začít o něco málo dříve.

Vedení ligy by rádo aktuální ročník dohrálo během sedmi týdnů do 26. července, přičemž ještě klubům zbývá odehrát 11 kol. Ligovou tabulku pak vede Barcelona s pouhým dvoubodovým náskokem před druhým Realem Madrid. Samozřejmě by vedení přerušenou sezónu dohrálo už jenom kvůli případným finančním ztrátám, jež by vznikly nedohráním a už tak La Liga během dvouměsíční pauzy až miliardu eur, alespoň podle šéfa ligy Javiera Tebase.

Ten pak v rozhovoru pro list Marca také uvedl, že následující ročník španělské ligy 2020/21 by měl začít 12. září.

Stejně jako všude na světě, tak i ve Španělsku se museli fotbalisté zpočátku během koronavirové pauzy spokojit pouze s individuálními domácími tréninky, před dvěma týdny už ale mohou trénovat v malých skupinkách a při tom pochopitelně dodržovat hygienická a bezpečnostní opatření.

V těchto dnech už se hraje fotbalová liga třeba v Česku nebo v Německu, během tohoto týdne oznámili datum restartu svých soutěží i v Anglii (17. června) a v Itálii (20. června).