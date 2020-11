V anglickém fotbalovém svazu zažívají skandál. Může za to řeč jeho šéfa v parlamentu

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Nejen v Česku zažívají skandál zasahující do nejvyšších pater fotbalu. I v samotné kolébce nejpopulárnějšího sportu světa, tedy v Anglii, v těchto chvílích probíhá zemětřesení v tamním fotbalovém svazu. V úterý totiž musel rezignovat jeho dosavadní šéf Greg Clarke. Může za to jeho řeč v britském parlamentu, ve které nebylo nouze o stereotypy a urážlivé výroky či označení. Například se zmínil o "barevných fotbalistech", o homosexualitě pak řekl, že to je "životní volba".