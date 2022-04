Duel Jalonen vs. Jalonen vyhrál finský Jukka. Češi s Finy prohráli 2:1 na nájezdy

Protože příprava na mistrovství světa už se blíží do finále, přicházejí na řadu v rámci této přípravy těžší soupeři. O závěr přípravy se totiž postarají dva turnaje Euro Hockey Tour, přičemž po tom českém se uskuteční za týden i ten švédský.

Na úvod Českých hokejových her se tedy představili proti Čechům v Ostravě Finové a právě proti Seveřanům se poprvé v přípravě za národní tým objevilařada nových posil jakými jsou útočníci Červenka, M. Stránský a M. Špaček i obránce Šulák. A právě oni ve čtvrtek v Ostravě patřili k výrazným postavám.

Na úvod byl k vidění ze strany Finů skvělý pohyb, který dělal zpočátku svěřencům Kariho Jalonena problémy, stejně tak jako finská obrana. Proto tak nebylo divu, že to byli právě Finové, kteří jako první otevřeli skóre a to v 16. minutě, kdy využili přesilovku díky kombinaci, kterou zakončil Hartikainen, 0:1 pro Finsko. Následně dostali domácí možnost přesilovky 5na 4, která trvala čtyři minuty, ovšem ani takto dlouhá výhoda Čechům vyrovnání nepřinesla. Blízko ke gólu byli Červenka s Černochem, Smejkalovi se sice podařilo dostat puk za záda gólmana Olkinuoru, ale tento gól byl nakonec neplatný kvůli postavení hráče v brankovišti.

Česká hra se však po navrátu z první přestávky viditelně zlepšovala, nejenže zlepšili bruslení, byla tu vidět i čím dál větší kompaktnost. Čím dál více také měli v držení kotouč a brankář Olkinuora měl rázem díky české aktivitě několik zákroků. Vše málem vyvrcholilo ve 27. minutě, kdy zzblízka zakončoval Špaček, ale ten nakonec trefil jen tyč. Když se do toho z hlediště přidali ještě mexické vlny, hrálo se Čechům lépe a lépe. V závěru druhé třetiny to přišlo. Tehdy šel na trestnou Maninen a právě tuto přesilovku Češi využili poté, co kapitán Červenka přesně nahrál na mezikruží na Černocha a vyrovnání na 1:1 bylo na světě.

Na úvod třetí třetiny dostali možnost přesilové hry také Finové, ovšem bv ní hrozili spíše oslabení Češi, kteří se tehdy hned dvakrát ocitli v brejkové situaci. Nejprve neuspěla spolupráce Černoch-Smejkal, za chvíli byl neúspěšný i Blümel. V Ostravě byla skutečně výtečná atmosféra, která doplňovala skvělý zápas na ledě ve vysokém tempu.

Všem zatrnulo ve 47. minutě, kdy byl překonán gólman Lukeš, vše ale zachránil ještě před brankovou čárou Budík. Za chvíli mohl rozradostnit bejen ostravské publikum Červenka, ale ani on ve své příležitosti neuspěl.

Proto tak tedy duel dospěl do prodloužení hraném tři na tři. Po většinu času v něm měli na hokejce puk Češi, kteří dělali problémy finským hráčům, všechny tři jejich velké šance ale gólman Olkinuora vychytal.

Rozhodnout tak musely až nájezdy. Prvních pět sérií nerozhodlo, jelikož skončili nerozhodě 2:2, když poslední dva české nájezdy proměnili Červenka se Smejkalem. Až v osmé sérii se našel vítězný nájezdník, když celý zápas ukončil svou přesnou trefou Manninen. Finové tak tedy vyhráli 2:1 po nájezdech.

České hokejové hry, turnaj Euro Hockey Tour v Ostravě (28.4.2022):

ČR - Finsko 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 39. Černoch (Červenka) - 16. Hartikainen (Manninen, Innala), rozhodující sam. nájezd Manninen. Rozhodčí: Harnebring, Holm (oba Švéd.) - Hynek, Lederer (oba ČR). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 8342.

Sestavy:

ČR: Š. Lukeš - Ščotka, Šulák, J. Jeřábek, Krejčík, D. Jiříček, D. Sklenička, Budík, Nedomlel - M. Stránský, Černoch, Smejkal - Blümel, M. Špaček, Červenka - P. Kousal, Kodýtek, P. Zdráhal - O. Beránek, Hladonik, Flek. Trenér: Kari Jalonen

Finsko: Olkinuora - Kaski, M. Lehtonen, Vatanen, Friman, J. Hietanen, Saarijärvi, Pokka, Ohtamaa - Hartikainen, Manninen, Innala - Ojamäki, V. Filppula, Rajala - Palmu, Sallinen, H. Pesonen - Ojantakanen, Mäenalanen, Nenonen - Erholtz. Trenér: Jukka Jalonen