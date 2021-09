O víkendu se volí nový šéf Mezinárodní hokejové federace. Nahradí Fasela Petr Bříza?

Kromě něj si však brousí zuby na nejvyšší post další čtyři kandidáti, kterými jsou konkrétně Dán Henrik Bach Nielsen, Bělorus Sergej Gončarov, Němec Franz Reindl a Francouz Luc Tardif. Stejně jako Petr Bříza i tito jeho soupeři mají zkušenosti nejen z řad IIHF, ale i z práce ve svých národních hokejových asociací.

Ke své kandidatuře na nejvyšší post IIHF se staví pochopitelně velice odhodlaně a v rozhovoru pro web IIHF vyjmenovával důvody, proč by se měl on stát novým šéfem světového hokeje. "Lední hokej je mým životem již odmala. A měl jsem to štěstí, že jsem naplnil svůj sen stát se profesionálním hokejistou a zahrál si na té nejvyšší úrovni. Následně mě život zavedl v hokeji na úplně odlišnou cestu vrcholového manažera. Neocenitelné zkušenosti jsem získal v klubu s více než stoletou historií, národní hokejové federaci a nakonec i v IIHF, což považuji za vrchol celé té pyramidy," nechal se slyšet šestapadesátiletý fubnkcionář, jenž svou hráčskou kariéru spojil především s pražskou Sartou,kde pak působil i jako její šéf.

"Od roku 2016 mám tu čest působit v radě IIHF. Příští desetiletí bude velkou výzvou, ale stejně tak i velkou příležitostí. Jsem plný energie, mám všechny potřebné znalosti a jsem připraven věnovat své úsilí službě pro celou hokejovou rodinu IIHF. Podstatou mé kampaně je upřímné přesvědčení, že dobrý vůdce nediktuje, ale spojuje, přebírá osobní odpovědnost za činy, ale zároveň věří ve slovo MY. Tím, že se zaměříme na nás, nejen na mě, bude mít IIHF nový způsob, jak rozvíjet naši hru, aby i nadále úspěšně rostla," pokračoval pak Bříza.

Ten by tak rád chtěl navázat na Miroslava Šubrta, jenž byl dosud nejvýše postaveným Čechem v exekutivě IIHF, neboť byl mezi roky 1969 a 2003 jejím viceprezidentem. Kromě toho pak také od roku 1958 členem direktoriátu IIHF a od roku 1960 i členem předsednictva této federace.

Co se týče osobnosti odcházejícího dlouholetého šéfa IIHF Reného Fasela, jednalo se o člověka, jenž je civilním povoláním zubař a který už plánoval svůj konec ve funkci již minulý rok po světovém šampionátu ve Švýcarsku. Protože se ale tento šampionát vůbec nekonal kvůli koronavirové pandemii, odložily se tím pádem i původně plánované volby a Faselův mandát se tak odložil.

Přestože je ale civilním povoláním zubař, s hokejem byl spjat neustále. Od roku 1960 do roku 1972 byl hráčem švýcarského klubu Fribourg-Gottéron, jeho hráčská kariéra však netrvala nikterak dlouho. Když mu totiž bylo 22 let, stal se rozhodčím, o deset let později už mužům v pruhovaném a s píšťalkou ve Švýcarku šéfoval.

V roce 1985 se stal šéfem celého švýcarského hokeje a v červnu 1994 začal vládnout tomu světovému, když tak tehdy nahradil Günthera Sabetzkiho. O rok později se stal členem Mezinárodního olympijského výboru a jednalo se tak o prvního zástupce ledního hokeje v této organizaci v historii.

I díky němu pak mohli na Hrách 1998 v Naganu nastoupit i hráči NHL, což se tak tehdy stalo poprvé v historii a učinil tak tím z tohoto olympijského turnaje tzv. Turnaj století. Právě s Faselem se tehdy na tomto kroku dohodli zástupci kanbadsko-americké soutěže.