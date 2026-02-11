Lyžařskou kombinaci vyhrály Rakušanky, vrátila se Vlhová. V boulích se představil Kroupa

V úterý již čtvrtým soutěžním dnem pokračovaly 25. hry zimní olympiády. Závodilo se například na svahu v Bormiu v týmové lyžařské kombinace kombinující sjezd a slalom. Zatímco v pondělí v tomto specifickém závodu závodili muži, nyní se ke slovu dostaly ženy. Česká republika měla ve startovním poli hned čtyři ve dvou dvojicích – první pár Martina Dubovská-Barbora Nováková skončil šestnáctý, druhý český pár Elisa Maria Negriová-Alena Labaštová dojel na osmnáctém místě. Závod před Němkami a Američankami vyhrály Rakušanky Ariane Rädlerová a Katharina Huberová. Tento závod byl sledován i proto, že se v něm po dvou letech představila i Slovenka Petra Vlhová. V jízdě v boulích se pak představil Čech Matyáš Kroupa, kterému se ale zatím z kvalifikace do finále postoupit nepodařilo.
Lyžařská týmová kombinace jako již tradičně začíná sjezdem a během této části kombinace reprezentovali Českou republiku Barbora Nováková a Elisa Maria Negriová. Zatímco prvně jmenovaná na vedoucí pozici po svém dojetí do cíle ztrácela 4,82 setiny vteřiny, ta druhá jmenovaná dojela se ztrátu až 8,63 setiny vteřiny. Obě závodnice dělilo v pořadí po tomto prvním kole dvě místa, jelikož pár Nováková-Dubovská tehdy figurovala na 23. místě, pár Negriová-Labaštová na 25. místě.
Pár Nováková-Dubovská byla lepší i po celém závodě, když ho slalomářka Dubovská svým výkonem vyšvihla na šestnácté místo. Slalomářka Labaštová pak také svůj tým s Negriovou posunula a to na 18. pozici.
Jinak ale především ve slalomu bylo k vidění dost výpadků včetně toho od Petry Vlhové, tedy slovenské hvězdy, která se po dvouleté pauze zaviněné zraněním poprvé postavila na start jakéhokoliv závodu. „Ten pocit byl úžasný a jsem opravdu velmi šťastná, že jsem mohla být znovu na startu. Už jen to je pro mě vítězství, takže dnes to nebylo o výsledku,“ nechala se slyšet Vlhová po závodě.
Vítězkami závodu se nakonec stala rakouská dvojice Ariane Rädlerová-Katharina Huberová, druhé skončily Němky Kira Weidleová-Winkelmannová-Emma Aicherová, přičemž zde pomohla výrazně svým výkonem Aicherová, jelikož Němky byly po sjezdu až šesté. Třetí skončily Američanky Jacqueline Wilesová-Paula Moltzanová. Jiné ještě hvězdnější Američanky Breezy Johnsonová-Mikaela Shiffrinová skončily bez medaile na čtvrtém místě, protože slalomářka Shiffrinová, která se spustila do svahu mezi branky jako poslední, nakonec odjela jízdu, která na stupně vítězek nestačila. „Nenašla jsem takovou pohodu, která by mi umožnila jet na plný plyn. Takže se budu muset v tom krátkém čase, který máme před dalšími závody, naučit, co dělat, jak se přizpůsobit. Vždycky je co se učit,“ komentovala to Shiffrinová po závodě, která tak zatím navázala na Hry v Pekingu, kde ani v jednom závodě netriumfovala.
Jediný český zástupce v jízdě v boulích skončil čtyřiadvacátý a zatím nepostoupil do finále
V úterním programu Her se představil také český akrobatický lyžař Matyáš Kroupa ve své disciplíně v jízdě v boulích. V první části kvalifikace obsadil až čtyřiadvacátou pozici a tak na první desítku přímo postupujících tak měl daleko s tím, že za svoji jízdu obdržel známku 68,75. K postupu však bylo potřeba získat ještě o sedm víc bodů.
Nemusí ale smutnit. Ve čtvrtek totiž bude kvalifikace pokračovat svou druhou částí, z níž se vyklube dalších deset finalistů. „Pocity jsou super. Jsem nadšený, že jsem sjel jízdu v kuse a že mi skoky vyšly jako v tréninku. Co se týče lyžování, s tím moc spokojený nejsem, protože spadla horší viditelnost a neviděl jsem tvar boulí tak, jak bych chtěl. Takže to nebylo nejčistší, nebylo to nejagresivnější. Mám nějaký základ a na tom základu budu stavět,“ řekl ke svému výkonu Kroupa.
V dalších sportech byli jinak i v úterý dekorováni další olympijští vítězové. Ve slopestylu triumfoval Nor Birk Ruud, čímž tak navázal na svou zlatou z Pekingu 2022, kdy vyhrál v big airu, skokanský závod smíšených družstev vyhráli Slovinci ve složení Domen Prevc, jeho sestra Nika, Anže Lanišek a Nika Vodanová, v short tracku v rámci smíšené štafety na 2000 metrech získali svou první zlatou medaili domácí Italové Elisa Confortolaová, Arianna Fontanaová, Thomas Nadalini a Pietro Sighel, sáňkářský závod žen vyhrála pro změnu Němka Julia Taubitzová a curlingový turnaj smíšených dvojic vyhráli Američané Cory Thiesseová-Korey Dropkin, když ve finále porazily Švédy Isabellu a Rasmuse Wranaaovi 6:5.
Související
České hokejistky s Kanadou zopakovaly stejně vysokou prohru jako s USA
Běžec na lyžích Tuž se překvapivě postaral o nejlepší český úterní výsledek
Olympijské hry 2026 , Lyžování , olympiáda
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Trump před lety mluvil s policií o Epsteinovi, odhalil dokument FBI
před 1 hodinou
Poslední rozloučení s Brejchovou má termín. Bude bez státních poct
před 1 hodinou
Lyžařskou kombinaci vyhrály Rakušanky, vrátila se Vlhová. V boulích se představil Kroupa
před 2 hodinami
Tragická střelba v Kanadě. Terčem se stala škola, devět mrtvých
před 3 hodinami
K zimnímu počasí patří sníh. Meteorologové řekli, jaká je aktuální situace
včera
Tragickou nehodu na Šumpersku nepřežil důchodce. Žena utrpěla zranění
včera
Po potyčce cizinců v Chebu panuje podezření z pokusu o vraždu
včera
Klempíř na debatu s umělci nedorazil. Vymluvil se na jednání vlády
včera
České hokejistky s Kanadou zopakovaly stejně vysokou prohru jako s USA
včera
Pavel popíchl Motoristy po setkání s legendárním formulovým pilotem
včera
Běžec na lyžích Tuž se překvapivě postaral o nejlepší český úterní výsledek
včera
První informace o rozloučení s Brejchovou. Dva ministři přišli s návrhem
včera
Zimní počasí se pomalu začíná loučit, potvrzuje měsíční výhled meteorologů
včera
Jednání o míru je pro Putina jen zástěrka, varuje estonská rozvědka. Zanalyzovala, zda Rusko za rok napadne NATO
včera
Vytrvalostní biatlonový závod se českým mužům nevydařil. Nejlepší byl Hornig
včera
Tlak Washingtonu neustává. O budoucnosti Grónska budeme ještě mluvit, potvrdil Vance
včera
Kongres: Trumpovi úředníci začernili Epsteinovy spisy, aby zakryli jména významných osob
včera
MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“
včera
Svět se stává příliš teplým i na umělý sníh. Počasí uvrhá zimní olympijské hry do nejisté budoucnosti
včera
Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc
Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Evropu, aby začala na světové scéně vystupovat jako skutečná velmoc. V rozhovoru pro skupinu evropských deníků uvedl, že kontinent čelí naléhavému varování v podobě rostoucích hrozeb ze strany Číny, Ruska a nově i Spojených států. Podle Macrona nastal čas, aby Evropa v oblasti ekonomiky, obrany i bezpečnosti konečně „dospěla“.
Zdroj: Libor Novák