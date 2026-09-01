Messi už další MS nepřidá. Legendární Argentinec ukončil reprezentační kariéru

Více než měsíc poté, co v New Yorku prohrál se svou Argentinou finále letošního fotbalového světového šampionátu se Španělskem, se jedna z největších argentinských fotbalových hvězd Lionel Messi rozhodla ve svých 39 letech ukončit reprezentační kariéru. Mistr světa z roku 2022 a držitel stříbra z MS 2014 se tak rozhodl poté, co má za sebou odehraných 207 reprezentačních duelů, během kterých zaznamenal 125 branek.
Svůj konec v reprezentaci, za kterou se poprvé představil v listopadu 2005 v přátelském zápase v Maďarsku, oznámil Messi na svém Instagramu. „Po té době, která uplynula od prohraného finále, a dlouhém zvažování chci oznámit, že končím v národním týmu. Je to bolestivé rozhodnutí, ale je načase. Moje kariéra se pomalu uzavírá a tohle mě hluboce zasáhlo. Přísahám, že jsem odevzdal reprezentaci vždycky úplně všechno, nejen v posledních letech, kdy jsme vyhráli vše, co se dalo. Děkuji, Bože, že jsem se narodil jako Argentinec,“ napsal tam Messi konkrétně.
Jakkoli reprezentoval Messi více než 20 let, na své velké trofeje si musel jako argentinský reprezentant počkat. Nejprve v roce 2021 ovládl s Argentinou mistrovství Jižní Ameriky, aby na to o rok později navázal triumfem na světovém šampionátu v Kataru.
Mimochodem, tehdy se tak stal Messi dosud jediným fotbalistou, který vyhrál vedle seniorského MS i MS do 20 let a olympijské hry. „Vždycky jsem s hrdostí nastupoval v reprezentačním dresu, už nemám, co bych mu více odevzdal. Na šanci navíc čekají další skvělí, mladší hráči. Děkuji všem za neuvěřitelnou podporu, jaké se mi během těch 20 let dostávalo. Rodině, spoluhráčům, trenérům za všechny ty nezapomenutelné okamžiky,“ pokračoval hráč Interu Miami.
Rozhodnutí v něm uzrálo zřejmě poté, co mu nedávno zemřel jeho otec, první trenér i agent Jorge. Krátce po jeho smrti se nechal dokonce slyšet, že se tím přiblížil konec jeho hráčské kariéry.
Na klubové úrovni je tento fotbalista, jenž má s manželkou Antonelou tři syny, spojován především s Barcelonou, neboť tam působil od roku 2000 21 let, aby se pak na další dva roky přesunul do Paris Saint Germain a poté právě do Interu Miami. S Barcelonou vyhrál hned deset ligových titulů, čtyřikrát Ligu mistrů a třikrát MS klubů i Superpohár UEFA. S Paris Saint Germain přidal na své konto dva triumfy ve francouzské lize a v dresu Miami i ten jeden americký z roku 2025. A to jsme z jeho úspěchů ještě nevyjmenovali všechno.
Rodák z Rosaria je také osminásobným vítězem ankety Zlatý míč, stejně jako osminásobným nejlepším hráčem ankety FIFA.
Kariéra Lionela Messiho:
Největší úspěchy: zlato na MS 2022, stříbro na MS 2014 a MS 2026, zlato na Copa América 2021, 3x stříbro na Copa América (2007, 2015, 2016); 4x vítěz Ligy mistrů (2006, 2009, 2011, 2015), 3x vítěz MS klubů a Superpoháru (2009, 2011, 2015); 10x vítěz španělské ligy (2005-06, 2009-11, 2013, 2015-16, 2018-19), 2x vítěz francouzské ligy (2022-23), vítěz zámořské ligy MLS (2025), 7x vítěz Španělského poháru (2009, 2012, 2015-18, 2021), vítěz Leagues Cupu 2023; zlato z OH 2008; zlato z MS do 20 let 2005
Ocenění: 8x vítěz ankety Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa (2009-12, 2015, 2019, 2021, 2023), 8x vítěz ankety FIFA o nejlepšího hráče světa (2009-12, 2015, 2019, 2022-23), 2x vítěz ankety UEFA o nejlepšího fotbalistu hrajícího v Evropě (2011, 2015); 6x držitel Zlaté kopačky pro nejlepšího střelce evropských lig (2010, 2012-13, 2017-19); 2x nejlepší hráč a člen All Stars týmu MS (2014, 2022); nejlepší hráč a střelec MS do 20 let 2005; 3x nejlepší argentinský sportovec roku (2011, 2021-22); 16x argentinský fotbalista roku (2005, 2007-13, 2015-17, 2019-23), 2x držitel ocenění Laureus pro světového sportovce roku (2020, 2023)
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Zdroj: Jan Hrabě