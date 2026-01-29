Novinky o Schumacherovi. Legendární pilot už prý není upoután na lůžko

Příběh je to notoricky známý. Všechno začalo na konci prosince 2013, kdy měl těžkou nehodu na lyžích a utrpěl vážné poranění mozku, po němž byl od té doby několik měsíců v kómatu. Pak přešel do domácí péče, v rámci které se o něj starala manželka Corinna. Řeč je pochopitelně o legendárním německém šampionovi formule 1 Michaelu Schumacherovi, v jehož případě fanoušci dlouho čekali na nějakou pozitivní zprávu o jeho stavu. Ta přišla nyní poté, co britská média hovoří o tom, že by už neměl být upoután na lůžko.
Tato aktuální informace o jeho zdravotním stavu se dostala na veřejnost i přesto, že o Schumachera se v jeho rodinných sídlech na Mallorce a ve Švýcarsku stará nepřetržitě specializovaný zdravotnický tým a dostat se přímo k němu se podaří jenom ti nejbližší a jen pár jeho přátel.
A jakkoli jsou informace o jeho stavu skutečně střeženy a utajovány, poslední zprávy mluvily o tom, že není schopen ani komunikovat a dorozumívá se jen mrkáním. Jak ale píší britské deníky, v těchto dnech už by neměl být upoután na lůžko a po svých sídlech by se měl pohybovat za pomoci lékařů a invalidního vozíku.
Zároveň ale tato média dodávají, že stále není jisté, na kolik Schumacher opravdu vnímá svět kolem sebe. "Nedá se s jistotou říct, do jaké míry všemu rozumí, protože to nemůže vyjádřit. Zdá se, že si uvědomuje, co se kolem něj děje, ale pravděpodobně ne úplně vše," tvrdí anonymní zdroj serveru DailyMail.co.uk.
Pravidelným návštěvníkem u Schumacherových má být i bývalý ředitel Ferrari Jean Todt. Tento dlouholetý Michaelův přítel má prý s ním dokonce sledovat i závody formule 1. „Rodina se rozhodla, že nebude zveřejňovat podrobnosti o jeho zdravotním stavu, a já to plně respektuji. Michaela i jeho blízké vídám pravidelně. Naše pouto sahá daleko za společnou pracovní minulost. Je to součást mého života, která je dnes velmi vzdálená od formule 1,“ nechal se před nějakou dobou slyšet Todt.
