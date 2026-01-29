Novinky o Schumacherovi. Legendární pilot už prý není upoután na lůžko

David Holub

29. ledna 2026 16:56

Michael Schumacher
Michael Schumacher Foto: Daimler AG

Příběh je to notoricky známý. Všechno začalo na konci prosince 2013, kdy měl těžkou nehodu na lyžích a utrpěl vážné poranění mozku, po němž byl od té doby několik měsíců v kómatu. Pak přešel do domácí péče, v rámci které se o něj starala manželka Corinna. Řeč je pochopitelně o legendárním německém šampionovi formule 1 Michaelu Schumacherovi, v jehož případě fanoušci dlouho čekali na nějakou pozitivní zprávu o jeho stavu. Ta přišla nyní poté, co britská média hovoří o tom, že by už neměl být upoután na lůžko.

Tato aktuální informace o jeho zdravotním stavu se dostala na veřejnost i přesto, že o Schumachera se v jeho rodinných sídlech na Mallorce a ve Švýcarsku stará nepřetržitě specializovaný zdravotnický tým a dostat se přímo k němu se podaří jenom ti nejbližší a jen pár jeho přátel.

A jakkoli jsou informace o jeho stavu skutečně střeženy a utajovány, poslední zprávy mluvily o tom, že není schopen ani komunikovat a dorozumívá se jen mrkáním. Jak ale píší britské deníky, v těchto dnech už by neměl být upoután na lůžko a po svých sídlech by se měl pohybovat za pomoci lékařů a invalidního vozíku.

Zároveň ale tato média dodávají, že stále není jisté, na kolik Schumacher opravdu vnímá svět kolem sebe. "Nedá se s jistotou říct, do jaké míry všemu rozumí, protože to nemůže vyjádřit. Zdá se, že si uvědomuje, co se kolem něj děje, ale pravděpodobně ne úplně vše," tvrdí anonymní zdroj serveru DailyMail.co.uk.

Pravidelným návštěvníkem u Schumacherových má být i bývalý ředitel Ferrari Jean Todt. Tento dlouholetý Michaelův přítel má prý s ním dokonce sledovat i závody formule 1. „Rodina se rozhodla, že nebude zveřejňovat podrobnosti o jeho zdravotním stavu, a já to plně respektuji. Michaela i jeho blízké vídám pravidelně. Naše pouto sahá daleko za společnou pracovní minulost. Je to součást mého života, která je dnes velmi vzdálená od formule 1,“ nechal se před nějakou dobou slyšet Todt.

3. srpna 2025 15:43

Úspěch pro český motorsport: Roman Staněk obsadil v hlavním závodě F2 na Hungaroringu druhé místo

Související

Michael Schumacher

Novinka ze života Michaela Schumachera. Legendární pilot provdal dceru

Po dlouhých letech mimo veřejné dění se měl legendární sedminásobný mistr světa Formule 1 Michael Schumacher údajně objevit na svatbě své dcery Giny-Marii. Podle informací, které zveřejnily weby jako Marca či Sky News, se měla slavnost odehrát na rodinném panství na Mallorce. Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, šlo by o první veřejné vystoupení Schumacherova po jeho vážné nehodě na lyžích před téměř 11 lety.

Více souvisejících

Michael Schumacher

Aktuálně se děje

před 51 minutami

Michael Schumacher

Novinky o Schumacherovi. Legendární pilot už prý není upoután na lůžko

Příběh je to notoricky známý. Všechno začalo na konci prosince 2013, kdy měl těžkou nehodu na lyžích a utrpěl vážné poranění mozku, po němž byl od té doby několik měsíců v kómatu. Pak přešel do domácí péče, v rámci které se o něj starala manželka Corinna. Řeč je pochopitelně o legendárním německém šampionovi formule 1 Michaelu Schumacherovi, v jehož případě fanoušci dlouho čekali na nějakou pozitivní zprávu o jeho stavu. Ta přišla nyní poté, co britská média hovoří o tom, že by už neměl být upoután na lůžko.

před 1 hodinou

Betonové bariéry známé jako „dračí zuby“

Polsko buduje ochranný štít před Ruskem za miliardy

Polská vláda se rozhodla k zásadnímu kroku v oblasti modernizace národní obrany a zahajuje nákup komplexního systému pro boj s bezpilotními prostředky s názvem San. Celkové náklady na tento projekt se odhadují na 15 miliard zlotých, přičemž první dodávky techniky by měly být realizovány ještě v průběhu letošního roku. Premiér Donald Tusk potvrdil, že vyjednávání o této obří zakázce jsou ve finální fázi a k podpisu smlouvy by mělo dojít na konci ledna.

před 2 hodinami

Xavier Bettel

Lucembursko bourá ukrajinské sny. Snaha Kyjeva o přijetí do EU v roce 2027 narazila na odpor

Snaha Ukrajiny o rychlé přijetí do Evropské unie v roce 2027 naráží na diplomatický odpor. Lucemburský ministr zahraničí Xavier Bettel, který v minulosti zastával úřad premiéra, vyjádřil značné znepokojení nad opakovanými požadavky prezidenta Volodymyra Zelenského. Bettel zdůraznil, že proces rozšiřování Unie se musí řídit jasně stanovenými pravidly, nikoliv ultimáty, která podle něj nejsou v zájmu samotné Ukrajiny.

před 3 hodinami

Donald Trump

CNN: Trump zvažuje rozsáhlý vojenský úder na Írán. Ve hře je útok na politické lídry

Americký prezident Donald Trump zvažuje provedení rozsáhlého vojenského úderu na Írán. Toto rozhodnutí přichází poté, co předběžná diplomatická jednání mezi Washingtonem a Teheránem o omezení íránského jaderného programu a výroby balistických raket nepřinesla žádný hmatatelný pokrok. Trumpovy hrozby vyvolaly v Íránu vlnu rozhořčení a tamní představitelé již přislíbili okamžitou a tvrdou odplatu v případě jakékoli americké vojenské akce.

před 3 hodinami

Marta Kosová

Státní teror. Zprávy přicházející z Ukrajiny jsou každým dnem otřesnější, zní z EU

Eurokomisařka Marta Kosová ostře odsoudila pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině a označila ji za formu státního teroru. Při svém příchodu na jednání Rady EU pro zahraniční věci v Bruselu uvedla, že zprávy přicházející z fronty a ukrajinských měst jsou každým dnem otřesnější. Podle jejích slov Rusko svými činy překračuje rámec běžného vedení války, neboť se záměrně zaměřuje na civilní cíle.

před 4 hodinami

Írán

90 milionů lidí odříznutých od světa? Do Íránu se vrací internet, svobodný už ale možná nikdy nebude

Po téměř třech týdnech jednoho z nejextrémnějších výpadků internetu v historii se někteří z 92 milionů obyvatel Íránu začínají znovu připojovat k síti. Přístup je však podle všeho velmi přísně kontrolován a omezován. Země odpojila internetové spojení 8. ledna, což bylo všeobecně vnímáno jako pokus úřadů zastavit šíření informací o tvrdých zásazích proti demonstrantům. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí blokádu obhajoval jako reakci na údajné teroristické operace.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Andrej Babiš

Babiš se postavil za Macinku. Odvolat ho neplánuje

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se rozhodl nadále stát za svým koaličním partnerem a odmítá odvolat Petra Macinku (Motoristé) z funkcí ministra zahraničí a dočasného správce resortu životního prostředí. Opozice na odchod ministra tlačí kvůli jeho nevybíravé komunikaci směrem k Hradu, kterou prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání. Babiš však po návštěvě vojenské základny v Čáslavi označil dosavadní spolupráci s Macinkou za výbornou a fungující.

před 6 hodinami

Výbuchy v Íránu

Zaminování Perského zálivu nebo kolaps režimu? Nejpravděpodobnější scénáře, které hrozí Íránu

Možnost vojenského úderu Spojených států proti Íránu se stala jedním z nejdiskutovanějších témat světové bezpečnosti. Americký prezident Donald Trump opakovaně varoval teheránský režim před následky násilného potlačování vnitrostátních protestů a hrozil nasazením „masivní armády“, která je již na cestě do regionu. Zatímco cíle případného útoku jsou pro vojenské stratégy víceméně odhadnutelné, výsledná reakce a dopady na globální stabilitu zůstávají neznámou s mnoha proměnnými. Server BBC zmapoval nejpravděpodobnější scénáře, které Íránu hrozí.

před 7 hodinami

Kaja Kallasová, premiérka Estonska

Unijní ministři se schází v Bruselu. Řeší energetickou pomoc Ukrajině

Ministři zahraničí Evropské unie se sešli v Bruselu k jednání, které šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová označila za programově velmi nabité. Hlavními tématy rozhovorů jsou vztahy se Spojenými státy, ruská agrese na Ukrajině a situace na Blízkém východě. Podle Kallasové čelí mezinárodní řád založený na pravidlech neustálému tlaku.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

včera

včera

Metoděj Jílek

Rychlobruslař Jílek opět nezahálel. Senzačně vyhrál závod s hromadným startem

Vypadá to, že český rychlobruslař Metoděj Jílek nemá dost. V sobotu v německém Inzellu, kde se konal finálový podnik Světového poháru na dlouhých tratích, nejprve zajel osobní rekord na trati, který mu sice stačil „jen“ na druhé místo na trati dlouhé 5000 metrů, v rámci které nakonec připsal triumf v celkové klasifikaci Světového poháru. O víkendu to ale v podání tohoto mladého českého nezmara nebylo ještě všechno. V neděli totiž poprvé ve své kariéře zvítězil v závodě s hromadným startem.

včera

Ceny Anděl, ilustrační fotografie.

Ceny Anděl odhalily širší nominace. Dominuje pražská rapová trojice

Členové České hudební akademie svými hlasy rozhodli o předvýběru pro letošní nominace Cen Anděl Coca-Cola 2025. Shortlisty 35. ročníku ovládli pražská rapová trojice GUFRAU a Victor Kal. díky hitu Navždycky blázen. Hned třikrát se v přednominacích objevují Ben Cristovao, James Cole a Idea nebo Anna Vaverková.

včera

včera

Cimický v úterý chyběl u soudu, nový rozsudek se odkládá

Nový rozsudek v kauze obžalovaného psychiatra Jana Cimického zatím nepadl. Obvodní soud pro Prahu 8, jemuž se kauza loni vrátila, odložil vynesení verdiktu na březen. Cimický je obžalován z více než 30 případů vydírání či znásilnění žen. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy