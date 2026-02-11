Olympijský debut na jedničku. Vinklárková nejlepší Češkou ve vytrvalostním závodě, vyhrála Simonová

České biatlonistky ve středečním patnáctikilometrovém vytrvalostním závodě, který byl součástí pátého soutěžního dne zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo, napravili den staré vystoupení českých mužů v jejich vytrvalostním závodě, který se jim vůbec nepovedl. Mezi ženami se postarala o nejlepší český výsledek překvapivě olympijská debutantka Tereza Vinklárková, když skončila jedenáctá. Ve druhé desítce se navíc umístila i další česká reprezentantka Tereza Voborníková (15. místo). Po smíšené štafetě získala Francie další biatlonové zlaté olympijské medaile, jelikož s nejlepším časem do cíle dojela Julie Simonová. Stříbro brala její krajanka Lou Jeanmonnotová. Bronz pak nečekaně putuje do Bulharska zásluhou Lory Christovové. Smolařkou byla Němka Franziska Preussová, která si stupně vítězek odstřelila v poslední střelbě.
Je to rozhodně pro ni olympijská premiéra jako hrom, neboť hned na takovém svém prvním velkém závodě zajela svůj životní výsledek. Její příběh je o to navíc silnější, pokud připomeneme, že původně ani v tomto závodě startovat neměla, jelikož se spíše počítalo s Markétou Davidovou. Poté, co se ale Davidová rozhodla se tohoto závodu nezúčastnit kvůli tomu, že se ještě necítí fit po zranění, trenéři ukázali právě na Vinklárkovou.
Tato sedmadvacetiletá brněnská rodačka se svého výtečného 11. místa dočkala i díky tomu, že při střelbě chybovala jenom jednou. Zatímco její první ležka byla naprosto bezchybná, její první stojka však vybílená nebyla, jelikož se netrefila hned do prvního terče. Její třetí a čtvrtá střelecká zastávka byly zase perfektní. Když dojela do cíle, viděla, že je o 11,3 vteřiny rychlejší než její reprezentační kolegyně Voborníková a několik chvil tak byly obě Češky průběžně na druhém a třetím místě. Nakonec tedy z toho bylo pro Vinklárkou její první umístění v TOP 20 v kariéře.
V TOP20 tohoto závodu skončila i nakonec patnáctá Voborníková, která vybílila jak, první tak druhou ležku. Na první stojce však chybovala hned dvakrát a na té závěrečné jednou. Tato kombinace ji tedy zařadila na konečné 15. místo.
Dalším dvěma českým biatlonistkám se už tolik nedařilo. Těsně se do první třicítky nevešla Lucie Charvátová, jakkoli před tímto závodem rozdávala dobrou náladu na všechny strany. Její první položka v leže se jí ještě povedla na výbornou, stejně tak jako i ta její druhá. Při stojkách se jí ale hrubě nedařilo, když nejprve na té první minula druhý a pátý terč a v té druhé pak neshodila jeden terč. I Jessica Jislová chybovala při svých zastávkách na kobercích taktéž chybovala třikrát, skončila o dvacet míst za Charvátovou na 51. místě.
Přestože zlato nakonec získala Francouzka Simonová, která při dojezdu cíle gestem umlčovala své kritiky, dlouho se o nejcennější kov prala s Němkou Preussovou. Té se po třech bezchybných střelbách hrubě nevydařila ta poslední střelbě v závodě vestoje, kde minula hned dva terče a veškeré naděje si tak tím odstřelila.
Dá se říct, že české hokejistky zakončily základní skupinu tak, jak ji začaly, tedy prohrou 1:5 se zámořským soupeřem. Zatímco v úvodu olympijského turnaje v Miláně svěřenkyně trenérky Carly MacLoedové prohrály s Američankami, na závěr skupiny jasně podlehly i Kanaďankám. Nadále se tak tedy ukazuje, že hokejistky USA i Kanady jsou pro Češky zatím jen těžko dosažitelným cílem.
Zdroj: David Holub