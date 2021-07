Skifař Fleissner postoupil bez větších potíží do čtvrtfinále, české dvojskify pak do semifinále

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

První čeští sportovci se představili na letošních Letních olympijských hrách v Tokiu hned v jejich první soutěžní den. Hned několik se jich představilo ve veslařských závodech a konkrétně se jednalo o rozjížďky skifu mužů, dvojskifu žen a mužskéhob dvojskifu lehkých vah. Ve všech těchto kategorií mají Češi své zástupce a všem se podařilo postoupit do další fáze závodu. Zatímco skifař Jan Fleissner postoupil z prvního místa opravné jízdy do čtvrtfinále, tak do semifinále si zajistily svým třetím místem dvojskifařky Kristýna Fleissnerová a Lenka Antošová. Přímo z druhého místa pak ve dvojskifu lehkých vah postoupilo do semifinále duo Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek. Nedařilo se akorát českému dvojskifu mužů ve složení Jakub Podrazil, Jan Cincibuch, jenž v opravné jízdě skončil čtvrtý a na Hrách tak celkově skončili třináctí.