Plzeň už má náhradu za Hyského. Viktoriány nově povede Radoslav Kováč

Fotbalová Plzeň nehodlá vzhledem k jejímu nabitému programu ztrácet čas a už tři dny po čtvrteční prohře 0:3 v úvodním zápase 4. předkola Evropské ligy s Crvenou zvezdou Bělehrad našla náhradu za odvolaného trenéra Martina Hyského. Stal se jí Radoslav Kováč, jenž naposledy vedl Slovan Liberec, nyní se Západočechy podepsal smlouvu do konce sezóny 2026/27s možností prodloužit ji na dva roky.
Pokud jde o Kováčovo zmiňované poslední angažmá v Liberci, tak tam skončil po konci minulé sezóny 2025/26 poté, co tam před tím strávil dva roky. Ještě před Libercem vedl Kováč Pardubice a v druhé lize také Táborskou s Opavou. Jeho trenérská kariéra začínala v pražské Spartě, kde byl jedním z asistentů.
Nyní tedy přichází jeho vrchol dosavadní trenérské kariéry, když hned tři dny po odvolání Martina Hyského přichází do Plzně přebírá Viktoriány. Premiéru na západě Čech bude mít nelehkou. Napravit se svými novými svěřenci dojem z úvodního zápasu 4. předkola Evropské ligy proti srbskému velkoklubu. Protože jejich ligový duel s Hradcem Králové byl odložen a měli tak tedy volný víkend, ke změně došlo tedy v těchto dnech a už v neděli poprvé plzeňské fotbalisty trénoval.
„Jednání probíhala od pátku velmi intenzivně. Jsem rád, že jsme rychle našli společnou řeč a můžeme Radoslava Kováče představit jako nového hlavního trenéra,“ přiblížil předseda klubového předseda představenstva a generální ředitel Adolf Šádek, jakým způsobem probíhalo shánění nového trenéra ze strany plzeňského vedení.
„Vzhledem ke čtvrteční odvetě play-off Evropské ligy a následujícím ligovým zápasům není příliš času a je potřeba se ihned vrhnout do práce. Od trenéra si slibujeme, že dokáže do týmu ihned vlít novou energii a vrátit jej na vítěznou vlnu. To je náš jednoznačný cíl na nadcházející období,“ pokračoval Šádek.
Kováče skutečně nečeká na úvod tohoto jeho nového angažmá nic jednoduchého. Kromě zvládnutí pohárové odvety musí výrazně zlepšit výkon celého mužstva, které od začátku nové sezóny vyhrál jen jeden zápas a dosud inkasovali hrozivých 14 branek.
„Nabídka Viktorky mě ihned oslovila, stát na její lavičce je pro mě obrovský závazek a zároveň čest. Cítím v sobě velkou touhu uspět a ihned se vrháme do práce. Drtivou většinu hráčů dobře znám. Jsem přesvědčený, že v sobě mají obrovskou kvalitu a potenciál, který je potřeba od prvního setkání odemknout. Musíme se rychle nadechnout a směrem ke čtvrtku být perfektně připraveni. Věřím, že nás v tom podpoří i fanoušci. Přijďte a společně se to pokusíme otočit, ve fotbale je to jednoznačně možné,“ burcoval Kováč při svém uvedení do klubu fanoušky.
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Zdroj: Libor Novák