Sparta 220 tisíc, Křetínský 50 tisíc. Letenští znají tresty za návštěvu u sudích

V případě porušení tohoto pravidla pak pro klub hrozí nejvyšší možná pokuta ve výši 5 milionů korun. Ještě vyšším trestem by pak mohlo být dokonce nedohrání inkriminovaného duelu. V případě fyzické osoby pak hrozí na základě novely disciplinárního řádu až tříměsíční stopka ve fotbale, zmiňovaná padesátitisícová pokuta či vykonání fotbalově prospěšné činnosti.

"Dle našeho názoru je takové jednání velmi závažným disciplinárním přečinem, svým způsobem to narušuje reputaci celého fotbalu. Z toho důvodu jsme přistoupili k uložení peněžitého trestu v nejvyšší možné výši. Jiné možnosti moc nebyly. Zákaz činnosti u pana Křetínského nepřipadal v úvahu, protože nevykonává žádnou takzvaně definovanou činnost, které by se to mohlo dotknout. Fotbalově prospěšné práce nám taky nepřišly v tomto případě zcela adekvátní. Pan Křetínský zaslal písemné vyjádření, ve kterém přiznal své pochybení," odůvodnil rozhodnutí disciplinárky její šéf Richard Baček.

Podle dřívějších vyjádření vedení klubu se měl Křetínský dotazovat na některé sporné výroky sudích v prvním poločase duelu s Brnem (hráno 2. dubna). Rozhodčí Marek Radina však v zápise o utkání nekonkretizoval přesná témata krátkého rozhovoru se sparťanským majitelem. Nejspíše ale šlo o těsné postavení na ofsajdové lajně v případě brněnského Jakuba Řezníčka před gólem Brna a pak také o neuznaný gól Sparty kvůli sporné ruce Tomáše Čvančary.

Pražský klub zastupoval na řízení s komisí jeho mluvčí Ondřej Kasík. "Daniel Křetínský komunikoval s disciplinární komisí prostřednictvím písemného vyjádření. V něm mimo jiné uvedl, že si uvědomujeme, že z jeho strany došlo k disciplinárnímu přečinu. Co se týká výše sankce pro klub, vedení si obvykle bere nějakou dobu k tomu, aby verdikt vyhodnotilo. Nicméně nepředpokládám, že by v tomto případě došlo k odvolání," uvedl Kasík v prohlášení.

V souvislosti s touto Křetínského kauzou se vzpomínalo na srpen 2021, kdy za rozhodčími o poločase pro změnu přišel jablonecký šéf Miroslav Pelta a to konkrétně v duelu s Bohemians 1905. Tehdy dostal Jablonec stotisícovou pokutu. "Protože jednání předsedy představenstva je zcela zjevně přičitatelné pořádajícímu klubu, shledala komise i vážné pochybení klubu. Komise přistoupila k uložení trestu 220 tisíc korun, z toho pouze marginální část je za použití pyrotechniky při tom utkání. Posuzovali jsme to v kontextu minulého případu v Jablonci, diskuze nebyla až tak dlouhá. V předchozí kauze jsme jasně řekli, že považujeme za naprosto nepřijatelné, aby k takovému jednání docházelo, byť nedochází k žádnému ovlivňování rozhodčích. Řády jasně říkají, kdo může vstoupit do kabiny rozhodčích, ti lidé tam nemají co dělat. Přiživuje to různé spekulace. Z toho důvodu budeme nadále k tomuto přečinu přistupovat velmi přísně, a proto jsme uložili pokutu ve výši, která je dvojnásobná oproti té v případě Jablonce. Je potřeba tomu do budoucna zamezit,“ uvedl dále Baček.