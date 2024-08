Sparta je blízko k první účasti v hlavní fázi Ligy mistrů od roku 2005. V Malmö vyhrála 2:0

Trenér pražské Sparty Lars Friis mohl po odmlce způsobené mimo jiné i zraněním postavit do základu kapitána Filipa Panáka a hrotovým útočníkem pro tento zápas byl tentokrát Olatunji. Přestože byl zapsán na soupisku pro evropské poháry Kosovan Rrahmani, jenž na Letnou přišel začátkem tohoto týdne, s týmem do Švédska ještě neodcestoval.

Do duelu se snažili lépe vstoupit domácí, kteří se v úvodu dočkali volného přímého kopu, z něhož se pokoušeli zahrozit skoro až z poloviny hřiště, ovšem na gólmana Vindahla si tehdy nepřišli. Na další větší vzrušení si v Malmö museli počkat až po uběhnutí půlhodiny hry, ovšem radost z toho měli především hostující fanoušci. To se Birmančevič poté, co mu předal balon Olatunji, rozhodl ke střele zpoza vápna, která se nakonec naštěstí pro Spartu odrazila od bránícího Strygera za bezmocného gólmana Dahlina mířícího na opačnou stranu.

Pražané nechtěli zůstat pochopitelně jen u jedné přesné trefy a snažili se tak o další zásah, jako tomu bylo v 39. minutě. To brankář Vindahl přišel s rychlou rozehrávkou na Haraslína, který se dostal s balonem na střed, nakonec ale zakončil jen těsně vedle. Následně se snažili o vyrovnání domácí a tak předvedli na své útočné polovině zámek, z něhož se Sparta jen těžko dostávala, ovšem nakonec vše skončilo neúspěšným zakončením Kiese Thelina z otočky.

I v úvodu druhého dějství bylo na domácích fotbalistech znát, že chtějí něco s nepříznivým výsledkem udělat. Vytvořili si územní převahu. Jenže bez většího úspěchu, naopak na druhé straně z otočky minul Haraslín. Následně se sice Johnsenovi podařilo zakončit, gólman Vindahl ale jeho pokus vyboxoval. Botheim pak neuspěl se svou dorážkou, když vystřelil těsně vedle.

Jak se zápas blížil k závěru, Sparta pociťovala ze strany Malmö čím dál větší tlak, ale nakonec to byli Pražané, kteří uštědřili svému soupeři políček, na který už nedokázal reagovat. V 88. minutě se totiž odhodlal ke střele zpoza vápna Ryneš, jenž tak propálil vše, co mu stálo v cestě, a rozradostnil pět set sparťanských příznivců na stadionu. Výrazně tak Spartu přiblížil k hlavní fázi Ligy mistrů, kde nebyli sparťané už od roku 2005.

"Můj nejdůležitější gól v kariéře, jsem za něj strašně rád. Důležité ale je, že máme dobrý výsledek," okomentoval to po zápase Ryneš, přičemž kouč Friis ho doplnil: "Žádnou úlevu jsem po druhém gólu nepocítil. Je samozřejmě lepší vést 2:0 než 1:0. Matějova levačka je opravdu dobrá, mám z něj radost."

Že ještě není pro Spartu i přes tento velice slušný výsledek nic hotovo, toho si je vědom i Lukáš Haraslín. "Stále není konec, máme za sebou první poločas. Všechno musíme doklepnout doma na Letné. Je třeba poděkovat fanouškům, kteří si našli cestu do Švédska," dodal.

Odveta tohoto zápasu 4. předkola je na programu v úterý 27.8.2024 od 21:00 na pražské Letné.

Konečný výsledek úvodního zápasu 4. předkola Ligy mistrů UEFA (21.8.2024):

Malmö FF – Sparta Praha 0:2 (0:1)

Branky: 30. vlastní Stryger, 88. Ryneš. Rozhodčí: Gil Manzano – Barbero, Nevado – Munuera (video, všichni Šp.). ŽK: Busanello, Peňa, Christiansen – Olatunji, Laci, Pešek

Malmö: Dahlin – Stryger, Jansson, Zetterström, Busanello – Bolin (64. Ali), Peňa, Johnsen, Nanasi – Kiese Thelin, Botheim (64. Christiansen). Trenér: Rydström

Sparta: Vindahl – Vitík (82. Zelený), Panák, Sörensen – Preciado (68. Wiesner), Kairinen, Laci (68. Sadílek), Ryneš – Birmančevič, Haraslín (83. Pešek) – Olatunji (60. Kuchta). Trenér: Friis