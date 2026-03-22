Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč

David Holub

22. března 2026 17:05

AC Sparta Praha, stadion na Letné Foto: Michal Sedláček / INCORP images

Český fotbal už nemá po čtvrtku v této sezóně evropských fotbalových pohárů žádného zástupce. Osmifinále Konferenční ligy se totiž hrubě nevydařilo pražské Spartě, která vstupovala do domácí odvety s nizozemským Alkmaarem po porážce 1:2 z úvodního zápasu. Výkon svěřenců kouče Briana Priskeho byl však ještě horší než před týdnem a nikdo se tak nemohl divit tomu, že odvetný duel dospěl k jasnému výsledku 4:0 pro Alkmaar. To Olomouc se v německé Mohuči pokoušela o klubovou senzaci. První poločas statečně držela bezbrankový stav, o svém postupu do čtvrtfinále nakonec bundesligový celek rozhodl dvěma góly ve druhé půli, přičemž mu pomohlo i to, že Olomouc dohrávala o deseti.

Pokud jak fanoušci Sparty, tak i samotní fotbalisté pražského klubu čekali, že na to vlítnou od začátku a co nejdříve tak smažou jednobrankové manko posbírané z úvodního zápasu, který Sparta prohrála 1:2, muselo je vyvést z omylu už to, že Alkmaar na Letné hrál skoro jako doma. A to i navzdory tomu, že do duelu vkročila Sparta aktivněji než soupeř. Nicméně, ještě ani pořádně nezahrozila a postupem času to byli právě hráči nizozemského klubu, kteří přebírali iniciativu. Vždyť třeba v osmé minutě zápasu si mezi sebou vyměnili 39 přihrávek bez přerušení s tím, že se tehdy míče dotkl každý z hráčů včetně brankáře. Nakonec tuto unikátní akci zakončil Jensen křižnou střelou z pravé strany. Ta byla tak přesná, že ji nezachytil bránící Kadeřábek a že tak zaplula přesně k pravé tyči sparťanské svatyně, 0:1 pro Alkmaar.

První střelu na branku si Sparta nepřipsala ani po standardní situaci, kdy nebezpečné zakončení Uchenny směřující do sítě trefila hlavu spoluhráče Kairinena. Pokud někdo ze sparťanů snesl vysoká měřítka v prvním poločase, byl to jistě Mercado, který jako jeden z mála Pražanů nenechal soupeře spát a především hostující pravý bek Kasius si díky jeho aktivitě bude tohoto sparťana dobře pamatovat. Navíc to byl právě Mercado, u něhož díky jeho průnikům začaly dvě největší šance této části hry, ovšem obě skončily pouze závarem bez zakončení.

A tak domácí fanoušci doufali dál. Doufali, že třeba úvod druhého dějství konečně vyjde podle jejich představ. Jenže opak byl bohužel pravdou. Právě v této části hry nachytal Almaar Spartu ve výrazných nedbalkách, přičemž těm nezabránil ani kapitán Lukáš Haraslín, který přišel Spartu posílit.

Všechno to začalo v 58. minutě, kdy zahájili hosté svou rychlou protiakci po pravé starně, na jejímž konci byl Parrott, jehož nebezpečnost pozná ve čtvrtek večer i česká reprezentace v baráži o MS s Irskem a jenž vše zakončil střelou pod břevno, 0:2. Že Pražané jsou v tu dobu skutečně dole a že se jen tak nezvednou, bylo jasné o čtyři minuty později, kdy se z hranice velkého vápna trefil kapitán hostů Minjans, 0:3. Tehdy už bylo naprosto všem jasné, že se z toho sparťanský zázrak nestane. Navíc v 73. minutě to završil Daal střelou do prázdné branky, před kterou mu nahrál irský ďábel Parrott.

Už tehdy odcházeli domů někteří sparťanští fanoušci, jejichž krok ale nechápali někteří další příznivci letenských. Nicméně, závěr zápasu byl ve znamení rychlých protiútoků hostů, při kterých sparťané nevěděli, kde jim hlava stojí. A tak byli rádi, když zápas, který jim ukončil evropské působení v této sezóně 2025/26, skončil.

Olomouc zakončila svou evropskou pohádku v Mohuči

Fotbalisté Olomouce možná doufali, že by mohla jejich pohádka na scéně Konferenční ligy pokračovat, jenže jejich osmifinálový soupeř, tedy bundesligová Mohuč i přes úvodní bezbrankovou remízu prokázala v Německu svoji kvalitu.

Poznali to při odvetě celkem záhy, neboť trvalo dvacet minut, než se dostala k míči. Právě tehdy se povedlo Růskovi vypíchnout rozehrávku domácích, následovala tak přihrávka Šturmovi, který ale tentokrát nepotvrdil svoji formu z předešlých zápasů a zamířil tak jen těsně mimo. Postupem času se olomouckým podařilo útok Mohuče zkrotit, přesto ale museli mít oči na stopkách. Ve 35. minutě málem překonal gólmana Koutského Mwene, přičemž následně si musel gólman Olomouce poradit i s atakem ze strany Titzeho.

Bezbrankový stav tak s Mohučí vydržel až do konce první půle, olomoučtí doufali, že vydrží co nejdelší dobu i po přestávce a doufali jistě i v to, že se Hanákům vydaří alespoň jedna jejich protiakce. Jenže hned v úvodu druhé půle. Nebel tehdy odcentroval přesně na Posche, jenž ještě přesněji hlavičkoval, tedy tak, že Koutský nemohl na zakončení adekvátně zareagovat, 1:0 pro Mohuč.

Po zbytek zápasu to byla právě Mohuč, která mířila za postupem a pomohla jim k tomu i otevřenější hra Olomouce, díky které se domácí dostávali do několik přečíslení. Jako například v 55. minutě, kdy si ale Tietz na Koutského nepřišel. Poté následovala série domácích rohových kopů, které hosté dokázali odvrátit.

Jakkoli se snažili hosté sympatickým způsobem nacházet cestu k překonání pevné mohučské defenzivy, na vítězství v zápase stejně nedosáhli. Čtvrthodinu před koncem navíc museli svěřenci kouče Tomáše Janotky do oslabení, když Baráth po faulu na hranici šestnáctky uviděl druhou žlutou kartu a musel tak po následné červené předčasně do sprch.

Na začátku poslední desetiminutovky se snažili i přes toto oslabení o nějaký smysluplný útok, jenže po ztrátě balónu jim tehdy na pravé straně unikl Da Costa, který následně oslovil nabíhajícího Sieba a právě ten tak svou přesnou trefou definitivně poslal aktuálně třináctý bundesligový celek do čtvrtfinále Konferenční ligy, 2:0 pro Mohuč. 

Konečné výsledky odvetných osmifinálových zápasů Konferenční ligy UEFA (19.3.2026):

Sparta Praha – AZ Alkmaar 0:4 (0:1)

Branky: 8. Jensen, 58. Parrott, 62. Mijnans, 73. Daal. Rozhodčí: Jovanovič – Stojkovič, Mihajlovič – Markovič (video, všichni Srb.). ŽK: Kuchta, Rrahmani – Jensen, Kasius. Diváci: 18 102

První zápas: 1:2, postoupil Alkmaar

Sparta: Surovčík – Sonne, Uchenna, Zelený, Kadeřábek (67. Panák) – Sochůrek, Kairinen (81. Eneme), Irving (54. Haraslín) – Kuchta (81. Kuol), Mercado – Vojta (68. Rrahmani). Trenér: Priske

Alkmaar: Zoet – Kasius (65. Dijkstra), Goes, Penetra, De Wit – Koopmeiners, Mijnans, Smit (76. Šín) – Jensen (81. Patati), Parrott (76. Meerdink), Daal (81. Sadiq). Trenér: Echteld

1. FSV Mohuč – Sigma Olomouc 2:0 (0:0)
Branky: 46. Posch, 82. Sieb. Rozhodčí: Treimanis – Gudermanis, Spasennikovs – Ratnieks (video, všichni Lot.). ŽK: Tietz, Kohr, Weiper – Kliment, Baráth, Sláma, Šíp. ČK: 76. Baráth. Diváci: 31 000

První zápas: 0:0, postoupila Mohuč

Mohuč: Batz – Da Costa (87. Potulski), Posch, Kohr – Widmer (74. Veratschnig), Nebel (87. Kawasaki), Sano, I Če-song (90.+1 Maloney), Mwene – Tietz, Weiper (74. Sieb). Trenér: Fischer

Olomouc: Koutný – Hadaš, Spáčil (84. Sylla), Malý, Sláma – Baráth, Beran (71. Janošek) – Ghali (62. Šíp), Růsek (84. Dolžnikov), Šturm – Kliment (62. Mikulenka). Trenér: Janotka

Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.
Patrik Schick

Tři rány pro reprezentaci krátce za sebou. Před baráží jsou zranění Šulc, Vitík i Schick

Nový trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek v těchto dnech skládá kádr na svoji ostrou premiéru, tedy na baráž o mistrovství světa, kterou Češi začnou domácím zápasem proti Irsku. Má to ale hned v úvodu svého angažmá hodně složité, neboť se musí modlit, aby se do úvodního barážového zápasu stihla uzdravit hned trojice hráčů. Nejvýraznějším jménem, které je teď mezi zraněnými, je bezpochyby hvězda francouzského Lyonu, záložník Pavel Šulc. Do stavu zraněných se v posledních dnech dostala i další z opor útočník Patrik Schick a z Itálie hlásí zdravotní problémy i obránce Martin Vitík.

Fotbal AC Sparta Praha SK Sigma Olomouc

ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. 

Zemřel bývalý šéf FBI a vyšetřovatel Mueller. Trump se svěřil, že je rád

Americký prezident Donald Trump si neodpustil velmi jízlivou reakci na nejnovější smutnou zprávu. Ve věku 81 let zemřel někdejší šéf FBI a bývalý zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, jenž se zabýval otázkou ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se Trump stal poprvé prezidentem. 

Rezervy by mohly snížit ceny paliv, naznačil Fiala. Hřib navrhl jinou pomoc lidem

Vládní koalice opakovaně jedná o cenách pohonných hmot v Česku, které reagují na události na Blízkém východě. Podle Radima Fialy (SPD) by se mohlo zvážit i použití paliv ze státních rezerv. Opoziční poslanec Zdeněk Hřib (Piráti) v té souvislosti navrhl snížení daně na základní potraviny.  

