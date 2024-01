Vydařený víkend Ester Ledecké. V sobotu i v neděli ovládla paralelní slalomy na snowboardu

Kdo snad v sobotu čekal, že na Ester Ledecké bude nějak znát její dlouhá pauza zaviněná zraněním, vyvedla ho česká závodnice z omylu hned v kvalifikaci, kterou ovládla způsobem sobě vlastním. Díky nejrychlejšímu času v celé kvalifikaci si mohla následně vybrat jízdu ve výhodnější modré trati, i proto v osmifinále porazila mladou švýcarskou snowboardistku Lailu Ursinu Bätschiovou. Následně nenašla přemožitelku ani ve čtvrtfinále, ve kterém narazila na další Švýcarku, konkrétně úřadující šampionku Julii Zoggovou. Ta za Češkou zaostala o 72 setin.

V semifinálové jízdě měla Ledecká nejvíce namále, když během jízdy drobně chybovala a musela dotahovat Japonku Cubaki Mikiovou, kterou nakonec přeci jen porazila o 27 setin. Finálovou soupeřkou Ledecké pak byla Němka Hofmeisterová, za kterou sice během finálové jízda zaostávala o 11 setin, následně zrychlila a Hofmeisterová už nedokázala na tuto změnu rytmu adekvátně zareagovat, navíc zachybovala tak, že finálovou jízdu nedokončila.

Po sobotním triumfu neskrývala v rozhovoru po závodě radost ze svého vítězství a připisovala to i skvěle upravené trati, za kterou poděkovala bulharským pořadatelům. "Je to úžasný pocit, jsem šťastná, že jsem zpátky. Jsem ráda, že jsem prohnala nejlepší holky a znovu jsem ukázala, že jsem na špičce," nechala se slyšet Ledecká, pro kterou šlo o první závod od loňského března.

V sobotu se v bulharském středisku neztratila ani druhá česká reprezentantka, dvacetiletá Zuzana Maděrová. Ta totiž zajela jeden ze svých životních závodů, když poté, co z kvalifikace postoupila jako desátá, procházela vyřazovacími jízdy jako nůž máslem až do semifinále, kde nestačila na Hofmeisterovou. Proto na ni „zbylo“ pouze malé finále, kde taktéž nestačila na svou soupeřku, tentokrát na Japonku Mikiovou. Navázala tak tím na čtvrté místo z prosincového závodu Světového poháru v Cortině d´Ampezzo.

Maděrová se v rozhovoru pozastavila nad tou skutečností, že poprvé v sezóně v rámci Světového poháru závodila společně s Ester Ledeckou. "Řekla bych, že mi přinesla štěstí," uvedla Maděrová, jejíž výkon ocenila i sama Ledecká. "To jsem zjistila až po závodě, protože jsem takovej mimoň, že koukám jenom na sebe a snažím se zajet tu nejlepší jízdu. Nekoukám doprava, doleva. Ale moc jí to přeju, určitě jezdila skvěle a určitě si to moc zasloužila," řekla.

SP ve snowboardingu v Pamporovu (Bulharsko) – paralelní slalom (sobota 20.1.2024):

Muži: 1. Bagozza, 2. Coratti (oba It.), 3. Jankov (Bulh.), ...v kvalifikaci Počinek (ČR) – diskvalifikován

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 6 ze 13 závodů): 1. Karl (Rak.) 347, Coratti 339, 3. Bormolini (It.) 318, ...37. Minařík (ČR) 11

Ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Hofmeisteirová (Něm.), 3. Mikiová (Jap.), 4. Maděrová (ČR)

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 6 ze 13 závodů): 1. Hofmeisterová 509, 2. Dalmassová (It.) 379, 3. Schöffmannová (Rak.) 282, ...7. Maděrová 202, 17. Ledecká 100

V neděli svoji dominanci Ledecká zopakovala

Ledecká si pak bulharský Pamporov podmanila i v neděli. Stejně jako v sobotu, tak i tentokrát ovládla všechny jízdy od kvalifikace až po finále. Ve vyřazovacích jízdách si nejprve poradila s Italkami Elisou Favaovou a Lucií Dalmassovou, v semifinále pokořila Japonku Cubaki Mikiovou a ve finále si to rozdala rameno na rameno s Rakušankou Schöffmannovou. S ní to byla skutečně vyrovnaná jízda od začátku až do konce, o čemž svědčí fakt, že Ledecká nakonec triumfovala s jen o setinu lepším časem, než jaký zajela rakouská soupeřka.

"Bylo to složité. Všechny holky jely velmi dobře a obě dráhy byly velmi podobné. Bylo těžké říct, která je rychlejší. Byla to ale zábava. Potřebuju více tréninku na tvrdém povrchu, teď jsem jich moc neměla. Mohlo to být hladší, ale jsem ráda, protože jsem zajela dobré jízdy. Gratuluju i Sabine, na konci to s ní byla skvělá bitva," uvedla v neděli Ledecká, která se tak díky těmto triumfům posunula na průběžné třetí místo v celkovém pořadí Světového poháru v paralelním slalomu.

Maděrové se na rozdíl od soboty tentokrát tolik nedařilo a nedělní závod pro ni skončil kvůli pádu už po první vyřazovací jízdě.

SP ve snowboardingu v Pamporovu (Bulharsko) - paralelní slalomb (neděle 21.1.2024):

Muži: 1. I Sang-ho (Korea), 2. Prommegger, 3. Obmann (oba Rak.), ...v kvalifikaci 38. Počinek (ČR)

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 7 ze 13 závodů): 1. Karl (Rak.) 383, 2. Bormolini (It.) 344, 3. Coratti (It.) 339 ...39. Minařík (ČR) 11

Ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Schöffmannová (Rak.), 3. Mikiová (Jap.), ...10. Maděrová (ČR) vyřazena v osmifinále

Průběžné pořadí SP v paralelních závodech (po 7 ze 13 závodů): 1. Hofmeisterová (Něm.) 554, 2. Dalmassová (It.) 415, 3. Schöffmannová (Rak.) 362, ...7. Maděrová 228, 8. Ledecká 200