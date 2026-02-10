Vytrvalostní biatlonový závod se českým mužům nevydařil. Nejlepší byl Hornig

Ani v pořadí druhý biatlonový, byť první individuální závod v rámci olympijských her se nevyvedl z českého pohledu podle představ. Nejlepší z kvarteta reprezentantů byl totiž ve dvacetikilometrovém vytrvalostním závodu Vítězslav Hornig, který během celého jeho průběhu dvakrát chyboval na střelnici a nejen proto se tak umístil na konečném 26. místě. To velezkušenému Michalu Krčmářovi se střelba nepovedla ještě více, neboť v ní chyboval celkem čtyřikrát a obsadil až 38. pozici. Dalšími Čechy, kteří se závodu zúčastnili, byli Mikuláš Karlík (konečné 68. místo) a debutant Petr Hák (81. místo). Zlato z tohoto závodu poněkud nečekaně dosud málo známý Nor Johan-Olav Botn.
Hornig se stal nejlepším Čechem v tomto závodě i přesto, že to byl pro něj první start v individuálním závodě v kariéře. Bohužel ale jeho výkon stačil na 26. příčku poté, co dvakrát střelecky během čtyř střeleckých položek a poté, co už u něj bylo znát, že Češi nebudou mít pro tento závod dobře připravené lyže.
Střelecky se nedařilo ani Krčmářovi, který natropil na koberci ještě o dvě chyby více než jeho reprezentační kolega Hornig. Hlavně při první střelbě vestoje se zdržel, kdy minul hned dva terče. Pokud snad někdo doufal, že by mohl zopakovat svůj nejlepší výsledek z olympijského individuálu (7. místo v Pchjongčchangu 2018), byl tak rychle vyveden z omylu.
Z počátku na nadějný výsledek cílil Karlík, který po třech kolech měl na svém kontě stále jen dvě střelecké minely, ale při poslední střelbě vestoje, kde přidal další tři chyby. A jeho umístění v sedmé desítce tak nebylo překvapením. Stejně jako 81. místo pro Háka, jenž při svém debutu na olympiádě posbíral hned 7 trestných minut.
„Byl to hrozný výkon na střelnici, i na trati mě to neodjíždělo, nemohl jsem se chytnout nikoho, i když na startu jsem měl dobrý pocit. I nástřel byl celkem pěkný, nebyl jsem vystresovaný z fanoušků, naopak jsem měl radost, že jsem se mohl závodu zúčastnit i jako náhradník. Mrzí mě, že jsem nepředvedl, na co mám,“ popisoval pro ČT sport závod ze svého pohledu zklamaný Hák.
Kdo ale nebyl zklamaný, to byl vítězný Nor Johan-Olav Botn, který se zlata dočkal díky tomu, že ani jednou střelecky nechyboval. Nakonec byl v cíli o 14,8 sekundy rychlejší, než druhý Francouz Éric Perrot, jenž v rámci Světového poháru průběžně celkově vede který tak po zlatu ze smíšené štafety získal v Anterselvě druhou olympijskou medaili. Bronz pak přistál na krku dalšímu Norovi Sturlemu Holmu Laegreidovi.
Mimochodem, právě vítěz tohoto individuálního závodu Botn se tak tímto svým nečekaným triumfem postaral o další z příběhů z těchto Her. Byl to totiž právě tento Nor, který o vánočním čase našel na hotelovém pokoji v Itálii mrtvého reprezentačního kolegu Siverta Guttorma Bakkena. Nikdo se tak nemohl tehdy divit tomu, že se rozhodl dát si od závodění pauzu. Po návratu do kolotoče Světového poháru už se mu nedařilo tak jako před tímto tragickým momentem, kdy byl i lídrem Světového poháru, ale tento primát poté ztratil. Vrátil se zase až v Novém Městě na Moravě a teď mohl dát celému světu najevo, komu svůj olympijský triumf věnuje, když po závodě na televizní kameru napsal: „Pro Siverta“.
Související
Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10
Český curlingový smíšený pár se rozloučil výhrou, týmová kombinace se českým lyžařům hrubě nevyvedla
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Zimní počasí se pomalu začíná loučit, potvrzuje měsíční výhled meteorologů
před 50 minutami
Jednání o míru je pro Putina jen zástěrka, varuje estonská rozvědka. Zanalyzovala, zda Rusko za rok napadne NATO
před 51 minutami
Vytrvalostní biatlonový závod se českým mužům nevydařil. Nejlepší byl Hornig
před 1 hodinou
Tlak Washingtonu neustává. O budoucnosti Grónska budeme ještě mluvit, potvrdil Vance
před 2 hodinami
Kongres: Trumpovi úředníci začernili Epsteinovy spisy, aby zakryli jména významných osob
před 3 hodinami
MSC: Svět vstoupil pod vedením Trumpa do éry „politiky demoliční koule“
před 3 hodinami
Svět se stává příliš teplým i na umělý sníh. Počasí uvrhá zimní olympijské hry do nejisté budoucnosti
před 4 hodinami
Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc
před 5 hodinami
Policie vyšetřuje možné ublížení na zdraví u stovek pacientů s defibrilátory
před 6 hodinami
Evropská komise chystá bezpečnostní opatření, kterým sníží vliv Číny v Evropě
před 6 hodinami
Putinovi se bezpečnostní záruky pro Ukrajinu nelíbí. Evropu to ale nesmí zajímat
před 7 hodinami
Jak Trump změnil Ameriku? Většině lidí se do USA nechce, zvažují i zrušení dovolené
před 8 hodinami
Starmer utnul výzvy k rezignaci. Odstoupit nehodlá
před 9 hodinami
Přelomový soudní proces začíná. Instagram a YouTube čelí obvinění z vytváření závislosti
před 10 hodinami
Počasí o víkendu bude teplé, místy ale může ještě nasněžit
včera
Ukrajině dochází čas. O 90miliardové půjčce Kyjevu bude EU hlasovat výrazně dříve
včera
Tentokrát to na rychlobruslařském oválu necinklo. Zdráhalovou může přesto těšit TOP 10
včera
Europoslankyně Nikola Bartůšek opustila frakci Patrioti pro Evropu. Důvod nevysvětlila
včera
Český curlingový smíšený pár se rozloučil výhrou, týmová kombinace se českým lyžařům hrubě nevyvedla
včera
Po nevydařeném finiši ve štafetách se Davidová neukáže v individuálním závodě
Poté, co se biatlonistce Markétě Davidové nevydařil návrat do závodního tempa po měsíční pauze zaviněné zraněním v podobě vyhřezlé ploténky a jeho následným léčením, když jako finišmanka smíšené štafety v úvodním olympijském biatlonovém závodě pohořela a především kvůli jejímu výkonu české kvarteto kleslo z bojů o přední pozice na konečné 11. místo, rozhodla se jinak biatlonová jednička mezi českými ženami do středečního individuálního závodu nenastoupit vůbec. Mezi marody se nově ocitl i Tomáš Mikyska a ani on se tak neukáže ve vytrvalostním závodě tentokráte v mužském podání.
Zdroj: David Holub