"Co můžete ztratit? Vezměte si ho." Lék na covid doporučovaný Trumpem zřejmě zabil 17 tisíc lidí

Lék proti malárii byl předepsán některým pacientům hospitalizovaným s nemocí covid-19 během první vlny pandemie, "navzdory absenci důkazů dokumentujících jeho klinický přínos," upozorňují vědci ve svém článku, zveřejněném v magazínu Biomedicine & Pharmacotherapy.

Vědci nyní odhadli, že v důsledku tohoto léku mohlo jen v šesti zemích zemřít asi 16 990 lidí. Toto číslo vychází ze studie publikované ve vědeckém časopise Nature v roce 2021, která uvádí 11procentní nárůst úmrtnosti v souvislosti s jeho předepisováním proti covidu kvůli potenciálním nepříznivým účinkům, jako jsou poruchy srdečního rytmu, a jeho použití místo jiné účinné léčby.

Výzkumníci z univerzit ve francouzském Lyonu a kanadském Québecu použili toto číslo k analýze údajů o hospitalizaci s covidem v každé ze šesti zemí, expozici hydroxychlorochinu a zvýšení relativního rizika úmrtí spojeného s tímto lékem. Vědci přitom podotýkají, že skutečný počet úmrtí může být mnohem vyšší, protože studie se týká pouze šesti zemí a období od března do července roku 2020.

V samém počátku pandemie covidu-19 vyvolával hydroxychlorochin velké naděje. Značnou pozornost mu přinesla studie francouzského virologa Didiera Raoulta, ředitele marseillského institutu IHU Méditerranée Infection. Poté se ale zjistilo, že jeho výzkum měl řadu nedostatků, a po mnoha kontroverzích byl Raoult z funkce odvolán.

V Česku v březnu 2020 ministerstvo zdravotnictví označilo hydroxychlorochin za "potenciálně účinný" proti covidu-19, přestože Státní ústav pro kontrolu léčiv současně varoval, že nejsou prokázány preventivní účinky tohoto léku proti koronaviru.

V červnu 2020 Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že přestane provádět další studie týkající se hydroxychlorochinu v kontextu covidu-19, protože dosavadní výzkum nepřinesl žádné přesvědčivé důkazy o jeho účinnosti.

Autoři rozsáhlé analýzy, publikované v dubnu 2021 v časopise Nature a opírající se o desítky předchozích studií, dospěli k závěru, že léčba hydroxychlorochinem je spojena s vyšší mírou úmrtnosti na covid-19 a lék nepřináší žádné přínosy v boji s covidem.

Přesto tehdejší prezident Spojených států Donald Trump ještě několik měsíců poté propagoval hydroxychlorochin jako "zázračný lék" proti covidu-19 a nabádal nemocné, aby si lék vzali, s tvrzením, že nemají co ztratit. Trump podporoval užívání tohoto léku i poté, co se od něj distancovala WHO.