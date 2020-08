Dinosaurus měl stejný nádor kosti, jaký dnes trápí člověka

Ze zvířete, které žilo před 76 miliony let, to učinilo prvního známého dinosaura, který měl zhoubný nádor, píše agentura Reuters.

Fossils of a Centrosaurus dinosaur unearthed in 1989 with a malformed leg bone was thought to be a healed fracture. But a new examination has revealed that the malformation was a manifestation of osteosarcoma, an aggressive bone cancer. Read more https://t.co/PSYI7Kj35Z pic.twitter.com/mQboLkr4sy

Zhruba šest metrů dlouhý, býložravý centrosaurus žil v období křídy. Hlavu mu zdobil dlouhý roh a kostěný límec, podobně jako například známějšímu triceratopsovi. Na jeho lýtkové kosti však vyrostl "nádor větší než jablko", říká paleontolog David Evans z Královského ontarijského muzea v Torontu, který se na studii publikované v odborném časopise Lancet Oncology podílel.

"Tento významný nález dokazuje, že dinosaury nezávisle na tom, jak velcí nebo mohutní se zdají, trápila řada stejných nemocí, které nalezneme u dnešních zvířat nebo u lidí - včetně rakoviny. Dinosauři nám připadají jako mýtické nestvůry, ale byla to skutečná zvířata, která stíhala ošklivá zranění a nemoci," dodal Evans.

Excited to share our new research on bone cancer in a dinosaur! In our new paper we diagnose advanced osteosarcoma in a 76 million yr old Centrosaurus. Its been 4 years work w an incredible team of specialists, incl @Dinosaur_MD @crowthrm from @McMasterU & @kchibs @MesozoicMuse pic.twitter.com/0NI52V0AyV