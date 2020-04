Léta na severním pólu budou do roku 2050 bez ledu, obávají se vědci

"Pokud emise celosvětově rychle a významně snížíme, a tak dosáhneme cíle dvou stupňů Celsia, stejně bude arktický led ještě před rokem 2050 během letních měsíců stále častěji výrazně roztávat," řekl Notz, který zmínil závazky v pařížské dohodě z roku 2015. Ta si za cíl v boji s globálním oteplování klade udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně v porovnání s teplotou v předindustriálním období.

Arctic sea ice will be very likely lost at least one summer within the next 30 years. An international group of researchers led by Dirk Notz shows that it crucially depends on future climate protection how often Arctic will be ice-free. #CMIP6 #SIMIP https://t.co/IkBz5XHOVU pic.twitter.com/4uLqpolsMT