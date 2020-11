Milník v boji s covidem: Pfizer tvrdí, že jeho vakcína má účinnost přes 90 procent

Pfizer ve spolupráci s německou BioNTech SE podle agentury Reuters tak nyní jako první doložily úspěšná data z rozsáhlé klinické studie vakcíny proti koronaviru. Společnost Pfizer uvedla, že u vakcíny dosud neshledala žádné vážné vedlejší účinky a plánuje požádat o její schválení ke krizovému použití v USA později v tomto měsíci.

