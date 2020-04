Úmrtnost na covid-19 je dál předmětem zkoumání. Nový výzkum zpochybnil předchozí výsledky

Ve své studii uvedli vědci z University of California and Lawrence Berkeley National Laboratory, že covid-19 má úmrtnost téměř 0,8 % v porovnání s běžnou chřipkou, která má úmrtnost 0,1 %. Vědci srovnávali neobvyklá úmrtí za posledních pět let a tvrdí, že existuje výrazná mezera v oficiálních záznamech u starších lidí, kteří zemřeli na covid-19 v Itálii.

V současné době Itálie zaznamenala 26 977 úmrtí, ale podle studie zveřejněné na medicalxpress.com se skutečná hodnota může pohybovat až kolem 50 tisíc. Hrozící riziko smrti stále nejvíce ohrožuje lidi starší 70 let, a proto studie předpokládá, že úmrtnost je mnohem vyšší v zemích, které mají starší populaci, ale nebyly zahnuty v oficiálních záznamech jako právě Itálie, která má úmrtnost 0,8 %, v porovnání s New Yorkem, který má 0,5 %.

Studie odhaduje, že celosvětová úmrtnost na covid-19 je 0,85 % a tým vědců se domnívá, že se jedná právě o odraz úmrtí v Itálii. Tato studie vyvrací výzkum Stanford University, která minulý týden zveřejnila modelaci úmrtnosti na covid-19, která byla 0,1 až 0,2 %. S podobnými výsledky přišla studie z University of Southern California.

Ve srovnání s jinými roky je úmrtnost vyšší a vědci předpokládají, že je to díky onemocnění COVID-19 i když nebyli zahrnuty do oficiálních záznamů země. Studie byla zveřejněna jako předtisk na MedRxiv. To znamená, že se jedná jen o předběžné zprávy, které nebyly ověřeny vzájemným hodnocením.