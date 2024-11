1000 dní války na Ukrajině. Kyjev zveřejnil počty obětí na straně Ruska, jsou alarmující

Rusko varovalo, že použití amerických raket dlouhého doletu proti jeho území vyvolá „odpovídající a hmatatelnou“ reakci. Podle ruského ministerstva zahraničí by takový útok znamenal přímé zapojení Spojených států a jejich spojenců do bojů proti Rusku. Uvedl to server BBC s tím, že rozhodnutí USA je klíčovým momentem války.