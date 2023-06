Afričané chtějí dojednat mír na Ukrajině. Jenže mají blízko k Putinovi

Ramaphosa v týdnu během telefonického rozhovoru informoval ruského lídra Vladimira Putina o nadcházející mírové misi afrických lídrů do Ruska a na Ukrajinu. „Prezident Putin uvítal iniciativu afrických hlav států a vyjádřil přání mírovou misi přijmout,“ uvedla jihoafrická prezidentská kancelář podle serveru Al Arabiya.

Mise má proběhnout v polovině června. Začátkem týdne zpravodajský web Africa News psal, že protějšci prezidenta Ramaphosy z Ukrajiny a Ruska s přijetím mírové mise souhlasili.

Mise se má skládat ze šesti afrických představitelů, kteří se setkali v pondělí. „Dohodli se, že Rusku a Ukrajině navrhnou prvky pro příměří a trvalý mír v regionu,“ napsala prezidentská kancelář JAR. Ramaphosa určil jako členy mise představitele Konžské republiky, Egypta, Senegalu, Ugandy a Zambie.

Afričtí představitele podle Ramaphosy chtějí zajistit závazek obou stran, že i ony by měly usilovat o ukončení konfliktu mírovými prostředky. „Ruští a ukrajinští představitelé nám musí vysvětlit svůj pohled na válku, jakož i své minimální požadavky na ukončení konfliktu,“ zdůraznil.

Myslí si, že mírová delegace bude schopna poskytnout svůj vlastní pohled Afričanů na to, jak vnímají dopad války na Afriku z hlediska cen potravin, obilí a pohonných hmot. „Stejně jako na Evropu a zbytek světa, protože se z války stal spíše globalizovaný typ konfliktu,“ doplnil prezident.

Ačkoliv se jich konflikt zdánlivě netýká, africké země jsou do velké míry závislé na ukrajinském obilí. Již loni v listopadu na to upozornil server Politico po zasedání skupiny dvaceti nejsilnějších ekonomik světa G20. Iniciativa Zrno z Ukrajiny připravila 60 lodí pro vývoz obilí do Afriky.

Problémem této mírové iniciativy jsou poměrně blízké vztahy afrických zemí s Ruskem. Jihoafrická republika je členem uskupení BRICS, které sdružuje rozvojové ekonomiky Brazílie, Ruska, Indie, Číny, a právě Jihoafrické republiky. JAR se podle stanice BBC rozhodla z důvodu návštěvy Putina změnit zákon, aby nemusela uposlechnout rozhodnutí Mezinárodního trestního tribunálu ohledně jeho zatčení. Putin tak má přijet na srpnový summit BRICS. Armáda JAR se navíc hostila společné desetidenní námořní cvičení s Čínou a Ruskem, což ji u západních zemí na kredibilitě nepřidalo.

Dalším z problematických členů delegace je Uganda, jejíž prezident nemá problém s ruskou agresí. Loni v červenci Yoweri Museveni po setkání s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem uvedl, že nevidí důvod kritizovat Moskvu za její invazi proti Ukrajině. „Pokud by Rusko dělalo chyby, řekneme mu to,“ řekl podle španělské mutace serveru Euronews.