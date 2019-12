K útoku se zatím nikdo nepřihlásil, podobné atentáty ve městě však mají často na svědomí islamistické milice Šabáb, jež dlouhodobě usilují o svržení somálské vlády.

"Zatím jsme odvezli 61 mrtvých lidí a 51 zraněných. Obětí je víc a bilance téměř jistě poroste," sdělil agentuře Reuters šéf záchranné služby.

Suicide-bomber driving a car laden with explosives detonates at #Mogadishu’s Ex-control Afgoye. Casualties of this horrific blast is yet to clarify. #Somalia. pic.twitter.com/BaHeG44zV2