Při ztroskotání lodi s migranty u libyjských břehů utonulo pět lidí

Neštěstí se podle mluvčí IOM Safy Msehliové stalo v úterý. Sedmasedmdesát migrantů podle ní zachránili rybáři s libyjskou pobřežní stráží.

V úterý bylo u libyjského pobřeží podle Msehlihové zadrženo 400 migrantů. Převezeni byli do záchytných center v Libyi.

O víkendu byli u libyjských břehů podle IOM zadrženy lodě se 480 běženci, kteří byli vráceni do Libye.

V únoru u libyjských břehů utonulo více než 55 migrantů.

Severoafrický stát se stal jedním z hlavních tranzitních bodů pro africké a arabské migranty, kteří před válkou a chudobou prchají do Evropy. Země s velkým ropným bohatstvím upadla do chaosu v roce 2011, kdy byl s pomocí Západu svržen tehdejší diktátor Muammar Kaddáfí.

Pašeráci lidí často zoufalé rodiny běženců posadí do gumových člunů, které při nebezpečné cestě přes Středozemní moře selhávají. Za posledních několik let se do Evropy dostaly statisíce migrantů. Buď sami nebo poté, co byli zachráněni na moři. Tisíce migrantů se na cestě utopily. Jiní byli zadrženi a vráceni do Libye, kde byli ponecháni napospas ozbrojeným skupinám nebo uvězněni ve špinavých zadržovacích střediscích, které podle organizací na ochranu práv nezajišťují dostatek vody ani jídla.