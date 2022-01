Ve východním Středomoří zrychlilo šíření koronaviru o 89 procent

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve 22 zemích, které Světová zdravotnická organizace (WHO) řadí do regionu východního Středomoří, se v prvním lednovém týdnu zvýšil počet nových případů nákazy koronavirem o 89 procent. Zástupce WHO pro tuto oblast Ománec Ahmad Manzarí to označil za šokující a upozornil, že v několika státech z této skupiny je naočkováno velmi málo občanů.