Americká armáda zahájila další útoky proti Íránu. Zničili jste veškerou diplomacii, reaguje Teherán

Libor Novák

13. července 2026 8:24

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie
Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie Foto: af.mil

Americká armáda v reakci na vyhrocený konflikt o Hormuzský průliv zahájila další sérii útoků proti Íránu. Teherán následně prohlásil, že tyto kroky znehodnotily veškeré diplomatické úsilí z posledních měsíců. Podle velitelství Centcom začaly nové údery v neděli ve 21:00 GMT s cílem omezit schopnost Íránu napadat civilní a obchodní plavidla. Prezident Donald Trump uvedl, že nařídil údery k vyvození odpovědnosti vůči íránským silám, a víkendové akce komentoval slovy, že nepřítele porážejí.

Írán na tyto akce odpověděl útoky na státy v regionu, které hostí americké vojenské síly. Jordánská armáda oznámila sestřelení čtyř íránských raket a kuvajtské ozbrojené síly v pondělí reagovaly na nepřátelské vzdušné cíle namířené proti zájmům USA v Perském zálivu.

Tento střet představuje zrychlení a rozšíření dosavadního cyklu vzájemných útoků, v nichž se Írán snaží ovládnout tuto klíčovou energetickou trasu. V noci na sobotu přitom Centcom provedl přibližně 140 úderů.

Nové násilí zpochybňuje osud prozatímní dohody o příměří mezi USA a Íránem, která byla podepsána minulý měsíc. Podle Centcomu však některé lodě vodní cestou stále proplouvají. Nedělní íránské útoky zasáhly i Katar, který působí jako zprostředkovatel rozhovorů a od dubna nebyl napaden. Spojené arabské emiráty, jež nebyly terčem od začátku května, oznámily, že jejich protivzdušná obrana likvidovala rakety a drony z Íránu.

Íránská média v neděli informovala o raketových útocích a explozích v okolí přístavních měst Sírik a Bandar Abbás a u přilehlého ostrova Kešm, kde se nacházejí vojenská zařízení. Íránské ministerstvo zahraničí americké zásahy odsoudilo a uvedlo, že zmařily snahy o snížení napětí na Blízkém východě.

Podle Teheránu Washington svým vměšováním do íránských opatření v průlivu způsobil návrat nestability a narušení mezinárodní plavby. Rozhovory mezi Íránem a Ománem v Maskatu navíc podle ministerstva selhaly kvůli americkému tlaku na Omán.

Trump v uplynulém týdnu označil příměří za ukončené, byť nechal prostor pro další vyjednávání. Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Báker Kalíbáf naopak v neděli na síti X konstatoval, že éra jednostranných dohod skončila a USA musí plnit slovo, nebo nést následky.

Současný konflikt podkopává dohodu, která měla otevřít Hormuzský průliv a ukončit válku po dalších 60 dnech vyjednávání. Krize od konce února vyvolává globální ekonomické otřesy a zvyšuje ceny energií, což je pro Trumpa před listopadovými kongresovými volbami politicky citlivé téma.

Po otevření pondělního obchodování s termínovými kontrakty v Tokiu vzrostly ceny ropy o více než 3,5 %, přičemž americká ropa WTI překročila hranici 74 dolarů za barel. Írán se snaží zavést trvalý systém poplatků za průjezd úžinou, kterou před válkou procházela pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.

Nově zřízený íránský úřad pro Perský záliv a Hormuzský průliv oznámil, že plavba momentálně není možná kvůli nezákonným přesunům americké armády. Povolení k průjezdu budou vydávána až po obnovení stability.

Spojené státy v úterý zrušily licenci povolující prodej íránské ropy kvůli předchozím útokům na lodní dopravu. Washington deklaroval, že jeho síly jsou připraveny chránit svobodu plavby před íránskou agresí a svévolnými prohlášeními.

Společné námořní informační středisko pod vedením USA zopakovalo doporučení, že pro obousměrný provoz zůstává i přes bezpečnostní hrozby otevřená rozšířená jižní trasa poblíž Ománu. Centcom uvedl, že americké síly během tří nocí zasáhly přes 300 íránských vojenských cílů, zatímco íránské Revoluční gardy tvrdí, že v odvetě zasáhly cíle v Jordánsku, Kuvajtu, Ománu a Kataru, což se však nepodařilo nezávisle ověřit.

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Zdroj: David Holub

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