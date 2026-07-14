Americký soud zatrhnul Trumpovi dvoumiliardový antidiskriminační fond

Americká federální soudkyně Kathleen Williams v pondělí zneplatnila kontroverzní mimosoudní dohodu mezi prezidentem Donaldem Trumpem a vládními úřady. Tato dohoda Trumpovi původně zaručovala imunitu před daňovými audity a umožňovala vznik fondu ve výši 1,8 miliardy dolarů na odškodnění lidí, kteří se cítili být vládou nespravedlivě pronásledováni. Soudkyně označila celý právní proces za účelový krok s cílem zneužít justici ve prospěch hlavy státu.
Plán na vytvoření takzvaného „antidiskriminačního fondu“ představila Trumpova administrativa v květnu výměnou za to, že prezident stáhne svou osobní žalobu na Daňový úřad (IRS), v níž požadoval 10 miliard dolarů. Trump v ní úřad vinil z toho, že nezabránil úniku jeho soukromých daňových přiznání, která v roce 2020 zveřejnil deník New York Times. Zveřejněná data tehdy ukázala, že Trump v roce svého volebního vítězství zaplatil na federální dani z příjmu pouhých 750 dolarů a v deseti z předchozích patnácti let neodvedl na těchto daních vůbec nic.
Soudkyně Williams ve svém padesátišestistránkovém verdiktu ostře zkritizovala fakt, že spor mezi prezidentem a daňovým úřadem postrádal jakoukoli skutečnou protistranu. Trump totiž z pozice prezidenta ovládá ministerstvo spravedlnosti i samotný daňový úřad, takže jeho právníci fakticky vyjednávali se zástupci státu, které do funkcí sám jmenoval. Podle soudu nešlo o legitimní snahu vyřešit právní spor, ale o pokus zneužít peníze daňových poplatníků a zajistit beztrestnost pro prezidenta, jeho syny a spřízněné firmy.
Rozhodnutí soudu výslovně zakazuje Donaldu Trumpovi a jeho rodině se na podmínky původní dohody v budoucnu jakkoli odvolávat, což znamená, že IRS může pokračovat v provádění daňových auditů jeho minulých příjmů. Soudkyně navíc postoupila jednání Trumpových osobních právníků i vysoce postavených úředníků ministerstva spravedlnosti advokátním komorám na Floridě, v New Yorku a ve Washingtonu kvůli možnému porušení profesní etiky. Jeden z prezidentových právníků, Daniel Epstein, navíc dostal roční zákaz působení u federálního soudu pro jižní okruh Floridy.
Samotný miliardový fond byl administrativou opuštěn již na začátku června poté, co jeho realizaci předběžným opatřením zablokoval jiný soud ve Virginii na základě stížnosti dvou mužů, kteří jej označili za diskriminační. Záměr vyvolal masivní vlnu kritiky u demokratů i části republikánů, kteří varovali, že by tyto peníze mohly sloužit mimo jiné k odškodnění osob odsouzených za útok na Kapitol z ledna 2021. Mluvčí Trumpova právního týmu v reakci na verdikt pouze zopakoval, že daňový úřad selhal při ochraně prezidentových osobních údajů a dopustil se politicky motivovaného úniku informací.
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Zdroj: Libor Novák