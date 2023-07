Americký voják sprintoval do KLDR. Turisté si mysleli, že jde o kaskadérský kousek

Sarah a její otec jsou turisté z Nového Zélandu se rozhodli navštívit demilitarizovanou zónu, která slouží jako rozhraní mezi Jižní a Severní Koreou. Tuto exkurzi podnikli v úterý ráno ze Soulu spolu se skupinou dalších 43 turistů.

Mezi těmito turisty byl také voják 2. třídy Travis King, avšak Sarah Leslieová v té době nevěděla, že je voják nebo že má právní problémy. King byl neformálně oblečen v džínách a tričku, což pravděpodobně způsobilo, že se nemohl snadno identifikovat jako voják, píše agentura.

Třiadvacetiletý Travis King byl jezdeckým průzkumníkem 1. obrněné divize, který strávil téměř dva měsíce ve vězení v Jižní Koreji za napadení. Propuštěn byl 10. července a měl v pondělí odcestovat zpět domů na vojenskou základnu Fort Bliss v Texasu. Na této základně měl čelit dalším vojenským disciplinárním opatřením a pravděpodobně také očekával propuštění ze služby.

Leslieová tvrdí, že její turistická skupina šla ještě o krok dále než mnozí tím, že navštívila Společnou bezpečnostní oblast ve vesnici Panmunjom, což turistům umožnilo efektivně vstoupit na severokorejskou půdu uvnitř jedné z budov, které jsou společně provozovány. K tomu, aby se na takovou cestu dostali, je podle ní potřeba předem předložit pasy a získat povolení.

Skupina odjela ze Soulu časně ráno autobusem a Leslie si všimla, že King cestuje sám a nezdálo se, že by s ostatními na výletě nějak mluvil. V jednu chvíli, řekla, koupil klobouk DMZ v obchodě se suvenýry.

V úterý odpoledne se prohlídka chýlila ke konci. Skupina právě vyšla z budovy a všichni fotili, když viděla Kinga běžet „opravdu rychle“. Informovaly o tom také EuroZprávy.cz.

"Zpočátku jsem předpokládala, že měl kamaráda, který ho natáčel v nějakém opravdu hloupém žertu nebo triku, jako je TikTok, nejhloupější věc, kterou můžete udělat," řekla Leslieová. "Ale pak jsem slyšela, jak jeden z vojáků křičel: "Chyť toho chlapa."

Popsala, že příkaz zakřičel americký voják, jeden ze skupiny, která oblast hlídá spolu s jihokorejskými vojáky.

Vojáci ale nestihli zareagovat. Řekla, že poté, co uběhl asi 10 metrů úzkým průchodem mezi výraznými modrými budovami, byl King za hranicí a pak zmizel z dohledu. Za pár sekund bylo po všem.

Poté, co King utekl, vojáci údajně nahnali všechny turisty do budovy a poté je odvedli do informačního centra, aby podali výpověď. Řekla, že mnoho turistů, včetně jejího otce, neviděli Kinga běžet, ale voják jim vše vysvětlil.

"Lidé nemohli docela uvěřit tomu, co se stalo," řekla Leslieová. „Mnoho z nich bylo opravdu šokováno. Jakmile jsme nastoupili do autobusu a odjížděli odtamtud, všichni jsme na sebe jen zírali."