Američanům se život po Bidenově nástupu nezmění. Trápí je virus i drahé zdravotní pojištění, říká Boudník

Dokonale zná americkou mentalitu, sám se považuje za syna New Yorku. Český architekt Jiří Boudník, který v roce 1987 emigroval, aby se poté na dvacet let usadil ve Spojených státech, tvrdí, že většina Čechů, která odešla do exilu, volila republikány a tedy i bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Velkou část emigrantů podle něho zneklidňuje viceprezidentka Kamala Harrisová i levicové socialistické křídlo demokratů, které může usilovat o moc. „Češi právě kvůli levicovým myšlenkám emigrovali. Socialismus a komunismus totiž po celém světě napáchaly škody i nesmysly. Třeba se z hlediska korektnosti dočkáme, že Formanův film bude přejmenován z Muže na Měsíci na Osobu na Měsíci a v papírnictví budou kromě blahopřání Je to kluk anebo Je to holka, k dostání i gratulace určené dalším čtyřiceti formám pohlaví.“ Filmový dokumentarista míní, že Biden žádnou revoluci nepřinese. „Bidenovo prezidentování proběhne bez větších výkyvů, stejně jako jeho padesátiletá politická kariéra. Dojde ale ke strhávání soch mužů na koních a přepisování historie.“

Autor knihy Věže – Příběh 11. září vytýká bývalé hlavě státu, že při vypuknutí koronavirové pandemie Donald Trump neprojevil směrem k obyčejným lidem dostatek empatie. „Je to narcis. Podobá se jistému bývalému prezidentovi v České republice. Trump má vždy pravdu a nikdy nepřizná opak. Tedy, že by se mohl splést.“ Na exprezidentovi mu vadila vulgární slova i vyzývání k ataku na washingtonský Kapitol. „Jednalo se o šokující záběry. Ale život jde dál. Šaškům v bizoních čepicích by se ale vládu svrhnout nepovedlo. Ano, sídlo americké vlády se na několik hodin proměnilo v ZOO, v banánovou republiku a do světla reflektorů vběhla hovádka z amerického venkova. Stejní omezenci jsou ale na celém světě.“

Rodákovi z Plzně vadí, že Trump kvůli svým excesům dal zapomenout na úspěchy v zahraniční politice. „Nátlakem na arabské hráče pomohl zprostředkovat mírová ujednání a Izrael, jediná demokratická země v tomto regionu, může volněji dýchat. Demokratičtí prezidenti se v této otázce nikdy moc nepředvedli.“

Spisovatel, který mimo jiné napsal A zalévej kytky-Příběh uprchlíka, upozorňuje, že část americké populace žije v odlišné realitě. „Například se domnívají, že je správné, když začínající modelka anebo herečka, co se na začátku kariéry vypočítavě vyspala s producentem, jej na sklonku své kariéry a jeho života obviní ze zneužití. Někteří jsou zase přesvědčeni, že černoši byli v 18. století aristokraté v bílých parukách,“ přibližuje v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Jiří Boudník.

MENTÁLNÍ JIZVA SE BUDE ZACELOVAT HODNĚ POMALU

Pane Boudníku, co se pro obyčejného Američana změní nástupem Joea Bidena do prezidentské funkce?

Podle mého názoru se v jejich každodenním životě zřejmě nic podstatného nezmění. I nadále budou v zaměstnání řešit náplň své práce, volat si s přáteli i rodinou. Stále budou využívat placených služeb jako je vyzvedávání prádla z čistírny či sledování pořadů v televizi, ať už se jedná o Netflix, HBO Go anebo Apple TV. Nemohu ale zapomenout zmínit, že Amerika je rozdělená v hlavě, názorově. A zacelování zmíněné mentální jizvy půjde hodně pomalu.

Zarazilo vás, že Donald Trump nebyl osobně přítomen na inauguraci Joea Bidena? O čem to svědčí? Stane se tak poprvé v historii, co poražený nebude na ceremoniálu přítomný.

Dosavadní šéf Bílého domu už předem svoji absenci na inauguraci avizoval, a tak ani nemohu být překvapený. Svoji neúčastí potvrzuje své předešlé tvrzení, a to, že mu Joe Biden ukradl volby, což říká už několik měsíců. Téměř třetina národa Trumpovi věří, že byl poškozen.

Jaké věci nejvíce občany nyní trápí, co společnost postrádá?

Jednoznačně čínský virus, Američany sužuje stejně jako všechny ostatní lidi po celém světě. Dalším problémem je rozdílný názor na skutečnost, kam se nejen americká společnost vydává. Když zmapuji terén, tak na jedné straně horizontu máte lidi, kteří věří, že země je placatá a že nás Rothschildové práškují z letadel. A na druhé straně horizontu máte část populace, která si myslí, že existuje 42 typů pohlaví. Anebo se domnívají, že je správné, když začínající modelka nebo herečka, co se na začátku kariéry vypočítavě vyspala s producentem, jej na sklonku své kariéry a jeho života obviní ze zneužití. Někteří jsou zase přesvědčeni, že černoši byli v 18. století aristokraté v bílých parukách. A mezi těmito okrajovými názorovými úskalími musíme fungovat my, lidé zdravého rozumu. Bohužel v Americe se zmíněná úskalí na obou stranách začínají hrozivě zvětšovat, a to na úkor středu. Ale věřím, že vše zvládneme, i když to nebude jednoduché.

Je už vyřešeno zdravotní pojištění, o něž usiloval Barack Obama?

Obamacare je problematická. Přátelé, kteří měli předtím zdravotní pojištění, ho nyní mají též, ale s horšími podmínkami a za téměř dvojnásobnou cenu. A to díky těm, kteří doposud žádné pojištění neměli. Obamacare nejspíš zůstane, s tím už se budeme muset smířit.

Na jaké úrovni je tamní zdravotnictví, pokud byste ho srovnal s českým?

S českým zdravotnictvím se žádné na světě nedá srovnat. Jedná se o největší a úžasné tajemství Čechů, které doufám, si nikdo v zahraničí neuvědomí, jinak by jeho úroveň brzy skončila. Na škále 1 až 10 je americké na stupni číslo čtyři, německé na sedmičce a české na desítce. A to myslím naprosto vážně, bez jakékoli legrace.

Jakou mají podle vás Češi pověst v Americe a jak se vám oproti ostatním státům jeví naše povaha?

Češi jsou šikovní a technologicky už jsme na tom jako kdekoli jinde. Říká se tomu Czechnology. Mám zkušenosti ze stavebnictví v Americe, Rusku, Německu, Polsku, u nás. A mohu tedy srovnávat. Nechápu, když potkávám Čechy, kteří si na něco u nás neustále stěžují. Chci je proplesknout a zvolat: Proberte se!

NEOMARXISTÉ SE DEROU NAHORU, A TO NENÍ LEGRACE

Pojďme se vrátit ke středeční inauguraci. Neobáváte se, že země ztratí určitou svobodu, když k moci přichází administrativa demokratů? Část jejich křídla má až socialistické názory jako například Bernie Sanders anebo viceprezidentka Kamala Harrisová…

Socialistické křídlo, které jste zmínil, je metlou lidstva a bude se chtít dostat k moci. Komunismus a socialismus napáchal tolik škod po světě, ať už to bylo v Rusku, Číně, Kambodži, Venezuely, nebo v bývalém Československu. Je smutné, že se přes oběti komunismu znovu derou nahoru neomarxisté, ať už jsou z Prahy, Bruselu, nebo Washingtonu. Není to žádná legrace.

Kdybyste z pohledu člověka, který dokonale zná USA, měl srovnat bývalého prezidenta Donalda Trumpa s Joem Bidenem, k čemu byste dospěl a kdo je Vám bližší?

Jedná se o složitý dotaz. Například v zahraniční politice, která se týká Izraeli a Středního východu, se demokratičtí prezidenti příliš nikdy nepředvedli a jen slibovali. Snad jen s výjimkou Billa Clintona, který měl ale od předchozích republikánských prezidentů Ronalda Regana a George H. W. Bushe půdu připravenou.

Trump pomohl nátlakem na arabské hráče zprostředkovat mírová ujednání a Izrael, jediná demokratická země v tomto regionu, může volněji dýchat. Na druhé straně pobízení k násilnému převzetí moci je neakceptovatelné a protiústavní. Bidenovo prezidentování proběhne bez větších výkyvů, stejně jako jeho padesátiletá politická kariéra. Netuším ale, co můžeme očekávat od viceprezidentky Kamaly Harrisové a k čemu ji bude nutit zmíněné socialistické křídlo. Třeba se opravdu dočkáme, že Formanův film bude přejmenován z Muže na Měsíci na Osobu na Měsíci a v papírnictví budou kromě blahopřání „Je to kluk“ anebo „Je to holka“ k dostání i gratulace určené dalším čtyřiceti formám pohlaví. To je dobrá zpráva pro papírnictví a špatná zpráva pro lidstvo.

Která rétorika bude běžným občanům podle vás srozumitelnější? Byla to Trumpova mluva anebo Bidenovo vyjadřování, které je po jeho vítězství velmi státnické?

Spíše se připravme, že nyní nastane nuda. Kromě dvaačtyřiceti pohlaví dojde ke strhávání soch mužů na koních a přepisování historie, to bude náramně zábavné.

Co ale zcela jistě opustí Bílý dům, jsou vulgarity Donalada Trumpa, jimiž se často prezentoval? Vadila sprostá rétorika jeho příznivcům?

Samozřejmě, že ano. Vulgarity vadily všem. Ale překvapilo mě, že určitou toleranci k nim projevily některé ženy, které ho volily. Víte, sprosté výrazy patří k životu, Aleš Loprais je vulgární ve své závodní kabině (na Rallye Dakar se společně s posádkou sexisticky až rasisticky vyjadřovali na adresu dcer konkurenta Martina Koloce - pozn. red.), ale nikdy by nadávky neměl vypouštět do éteru a urážet tím druhé. Před dětmi mluvíme slušně. Co se týče mě, nadávám vulgárně, jen když se praštím kladivem do palce. Prezident nebo jakákoli veřejná osoba, která dostává plat z mých daní, nesmí být vulgární. Ať jsme k ní jakkoli politicky korektní, hrubou mluvu si nemůže žádný státník dovolit. Zemanovo či Trumpovo hrdlo by nemělo být žumpou. Jejich rétorika by měla pozitivně motivovat, nadchnout a udávat správný směr.

Můžete stručně vyjmenovat z vašeho pohledu Bidenovy i Trumpovy klady a zápory?

Pokud mám být stručný, tak bych řekl, že je to jako v rodině. Máte je rádi oba, a to se všemi jejich přednostmi i nedostatky.

Co myslíte, že zapříčinilo Trumpovu prohru? Hrála v jeho neúspěchu i skutečnost, že podcenil úvod koronavirové pandemie a nebyl k lidem, kteří měli z nemoci obavy, dostatečně empatický?

Přesně jste to pojmenoval. Trumpovi naprosto chybí empatie, je to narcis. Podobá se jistému bývalému prezidentovi v České republice. Trump má vždy pravdu a nikdy nepřizná opak. Tedy, že by se mohl splést.

V USA NIKOHO NEZAJÍMÁ VÁŠ PLAT ANI POLITICKÉ NÁZORY

Jak jste vnímal podzimní spor dvou krajanek Martiny Formanové a Olgy Matuškové. Vdova po oscarovém režiséru Miloši Formanovi ostře kritizovala Trumpa a chválila Bidena, zatímco žena po zesnulém zpěvákovi Waldemaru Matuškovi jej považuje za komunistu?

Pokud během zmíněné hádky nikdo nezemřel, pak ji vnímám pozitivně. Spory patří ke zdravé demokracii. Obě měly možnost vyjádřit svůj názor a to je bezvadné. Osobně bych byl nerad, kdyby si všichni mysleli to samé co já. I v rámci naší rodiny máme názory, které se rozpínají od jednoho ke druhému konci.

Lze vůbec najít nějaké vysvětlení, proč čeští emigranti volí levicové demokraty a tedy i Bidena. Je nutné však říci, že Martina Formanová se v devadesátých letech do zámoří provdala?

Většina českých emigrantů volí republikány. Kvůli levicovým myšlenkám, zatýkáním, věznění, museli emigrovat. Nikdy bych nevolil komunisty, protože bych byl sám proti sobě, Komunisté a zlodějská lůza totiž poslali moje prarodiče do vězení, ukradli nám majetek. Martina Formanová žije v New Yorku, který je většinově demokratický, což ale neznamená socialismus anebo komunismus. Já jsem srdcem demokrat a hlavou republikán, stojící mírně napravo od středu. To bude asi tím, že jsem dvacet let strávil v New Yorku.

Myslíte si, že čeští politici a tuzemští obchodníci vnímají pozitivně výměnu v Bílém domě?

Právě proběhlá změna na nás vliv mít asi nebude. Amerika nás nehodlá okupovat, chce s námi obchodovat, a tak všichni mohou být v klidu. Není ale jedno, jak se bude Biden stavět k Putinovi. Otázkou je, zda mu nechá volné pole působnosti. Byl jsem jak v Americe, tak v Rusku, kde jsem téměř rok pracoval. A zjistil jsem, že Amerika je nám jednoznačně blíž. V Rusku mají ještě mnoho let před sebou, než se dostanou na úroveň, na níž jsme již dávno byli. Uvedu příklad: v Rusku neumí postavit schody tak, aby každý schodišťový stupeň měřil jako ostatní. Až se to naučí, zvu pana Putina na návštěvu.

Před čtrnácti dny se odehrál bezprecedentní útok na posvátný washingtonský Kapitol. K nepokojům vyzýval přímo Trump, protože tvrdil, že volby mu byly ukradené. Jak moc Vás zneklidnilo, že v Americe, kolébce demokracie, je možné vidět hrozivou apokalypsu, při níž zemřelo pět lidí?

Jednalo se o šokující záběry, což uznávám. Ale život jde dál. Šaškům v bizoních čepicích by se ale vládu svrhnout nepovedlo. Ano, sídlo americké vlády se na několik hodin proměnilo v ZOO, v banánovou republiku a do světla reflektorů vběhla hovádka z amerického venkova. Stejní omezenci jsou ale na celém světě. Představte si, že by stěny toalet spadly a my bychom viděli něco, co všichni z nás znají od dětství, ale co nesmí být viděno.

Mohou dnes už bývalému prezidentovi jeho příznivci po zmíněném ataku vůbec ještě věřit?

Zeptejte se mě za rok. Lidská paměť je krátká.

Co si o útoku mysleli vaši známí, kterých máte v USA jistě velké množství?

Názory se liší podle politických postojů. Je to obdobné jako v případě už zmiňovaného sporu Martiny Formanové s Olgou Matuškovou

Část vašich přátel jistě volila Trumpa, druhá Bidena. Je zvykem se v USA kvůli politice hádat jako je tomu u nás?

Nikoli. V Americe se o politice a tom, jaký máte plat, na rozdíl od České republiky, nebavíme. Nikdo se na to neptá. Lidé maximálně vyjádří svůj názor, ale nepídí se po vašem. Jak říkal nedávno zesnulý baseballový manažer Tommy Lasorda. S názory a zadky je to stejné. Každý má nějaký.

Komunikační platforma Twitter po ataku na Kapitol zablokovala prezidentovi jeho účet. Nepovažujete rozhodnutí sociální sítě jako bývalý emigrant z bývalého východního bloku za útok na svobodu slova a projevu?

Ano, poté, co ho nechají využívat tuto soukromou veřejnou platformu po čtyři roky a těžit z reklam, je to rozhodnutí opravdu hodinu po dvanácté. Jedná se o složitou problematiku. Snažíme se o politickou korektnost, o vymytí mozků od všeho nečistého a vulgárního, ale pořád je to v nás. Nejvíce mě baví ultrafeministky, které chtějí z mužů udělat eunuchy. Měly by se jít ostatní podívat na ženské záchodky v New Yorku. Nakoukl jsem tam a neskutečně jsem se styděl, když jsem jejich vzkazy na zdech četl. Nikdo, opakuji, nikdo nemá právo házet kamenem, snad jen matka Tereza. V jistých částech světa kamenují smilnice, tam by měli napravovatelé světového politické korektnosti upřít svůj zrak. Ale na to jsou srabi.

BEZ REAGANA BYCHOM NEŽILI VE SVOBODNÉM SVĚTĚ

Jak moc se změnila Amerika od doby, kdy jste do ní v roce 1989 přiletěl?

Hodně. Zlomovým okamžikem bylo 11. září 2001. Amerika je ale pružná země, pokud ji nezničí strážci čistých záchodků, tedy političtí korektníci a korektnice. Věřím, že se tak nestane. Amerika si již prošla horšími obdobími.

Dovedl byste si představit, že byste opět v USA trvale žil a co vám na tamní společnosti nejvíce vadí?

Zajímavé je, že když jsem přišel jako emigrant do Rakouska v roce 1987, zhrozil jsem se, kolik obézních děvčat tam bylo. Po příletu do Ameriky jsem ale zjistil, že tady je daleko korpulentnějších dam. Dnes je vidíte i u nás. Nedostatek pohybu, přejídání, nekvalitní potraviny. Mozek tím řeší starosti, které se na lidi valí. V Americe bych mohl žít kdykoli znovu, New York zůstane navždy mým domovem, miluji ho.

Je něco, v čem jsou si Češi s Američany povahově podobní?

Jsme vynalézaví a tolerantní. V roce 1938 vyšel v časopisu National Geographic článek nazvaný „Czechoslovaks, Yankees of Europe“. Lépe a proamericky o nás, snad kromě hodnocení projevu Václava Havla k americkému kongresu v roce 1990 v budově Kapitolu, nikdy nikdo nemluvil. Vždyť v předvečer nejkrvavější světové války, kdy totalitní režimy středu a východu jako Německo, Rusko a Japonsko zničily miliony životů, bylo Československo výspou vyspělého západního světa. A to jak politicky, tak ekonomicky. Vždyť k nám do bezpečí v té době utíkali židé z celé Evropy, byli jsme takovou Amerikou Evropy. Byl zde Baťa, Škodovy závody, automobilový průmysl. Ostatní Evropané za námi zaostávali. První americkou symfonii New World Symphony zkomponoval Čech, Antonín Dvořák. Příkladů ohledně propojení s Amerikou je mnoho.

Jak se liší Američané oproti Kanaďanům?

Jsou si velmi blízcí, ale místo jednoho listu ze stromu je tam padesát hvězdiček. Jinak se vzájemně celkem podobají, o největší vodopády se dělí napůl.

Bezprostředně po teroristickém útoku na Světové obchodní centrum 11. září 2001 v New Yorku jste pomáhal odklízet trosky a jako architekt jste záchranářům i agentům FBI vyprojektoval model 3D, aby se mohli lépe v troskách orientovat a najít v nich možné přeživší. Pak jste se podílel i na vyšetřování. Cítíte i po téměř 20 letech vděk ze strany Američanů?

Přátelství s lidmi z toho období stále přetrvává, a to je to nejcennější. Cítím se tím, co jsem v New Yorku prožil, nadobro jeho synem. Už to nejde změnit a za to jsem rád.

Kterého prezidenta od doby, kdy jste v USA žil, považujete za nejlepšího?

Ronalda Reagana. Bez něho bychom nezískali před více než třiceti lety svobodu.

A jaký bude podle vás Joe Biden šéfem Bílého domu?

Zatím je těžké cokoli predikovat. Teprve uvidíme.