Americká vláda je proti zveřejnění dokumentu s detaily o pozadí prohlídky u Trumpa

V několikastránkovém prohlášení předloženém federálnímu soudu na Floridě prokurátoři uvádí, že zveřejnění detailů o "pokračujícím" vyšetřování by způsobilo značné škody a mohlo by ohrozit spolupráci se svědky. Ministerstvo potvrdilo, že vyšetřování se týká "silně utajovaných" materiálů.

Pondělní soudní podání bylo reakcí na žádosti několika amerických médií včetně agentury AP nebo deníku The New York Times (NYT), která usilují o přístup k důkazům zahrnutým v přísežném prohlášení. K jeho zveřejnění v celém rozsahu pak v noci na dnešek vyzval exprezident Trump. Rozhodnutí bude na soudci Bruci Reinhartovi, který na začátku měsíce vydal povolení k prohlídce. Kdy by se mohl k žádostem médií vyjádřit, není jasné.

Reinhart minulý týden odsouhlasil odtajnění samotného povolení k prohlídce, jakož i výčtu předmětů zabavených agenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v Trumpově floridském sídle. Už tento krok byl označován za mimořádný, související přísežné prohlášení je pak podle NYT ještě "mnohem citlivější dokument". Mimo jiné by měl obsahovat vysvětlení, proč se vyšetřovatelé domnívali, že v Trumpově resortu Mar-a-Lago najdou dodatečné důkazy o trestné činnosti.

Ministerstvo ve stanovisku proti jeho zveřejnění napsalo, že dokument by "posloužil jako podrobný plán pokračujícího vládního vyšetřování" a poskytl by "konkrétní detaily o jeho směřování". Také naznačilo, že odtajnění by mohlo vystavit nebezpečí svědky, neboť prohlášení obsahuje "vysoce citlivé" informace o těchto osobách. Kromě toho prokurátoři varují před dopadem na potenciální další svědky, a to i v jiných podobně výbušných kauzách.

"Skutečnost, že se toto vyšetřování dotýká silně utajovaných materiálů, dál podtrhuje potřebu chránit integritu vyšetřování," dodává ministerstvo spravedlnosti.

Agenti FBI podle zveřejněného seznamu minulé pondělí zabavili 11 souborů dokumentů podléhajících utajení. Část z nich byla označená nejen jako "přísně tajné", ale také zkratkou SCI, což je zvláštní klasifikace pro ta nejzávažnější tajemství Spojených států, píše AP. Další podrobnosti o zabavených dokumentech nejsou známé.

Bezprecedentní zásah FBI v Mar-a-Lago pramenil z několikaměsíčního vyšetřování, během kterého se Národní archiv USA a posléze i ministerstvo spravedlnosti snažily od Trumpa získat oficiální záznamy vynesené z Bílého domu na konci jeho mandátu. Tým bývalé hlavy státu na začátku roku a pak také v červnu úřadům jisté materiály předal, další ale podle všeho na Floridě zůstávaly. Podle AP není jasné, zda ministerstvo spravedlnosti sáhlo po eskalaci v podobě domovní prohlídky čistě s cílem zajistit citlivé dokumenty, nebo budovalo rozsáhlejší trestní kauzu. V povolení k prohlídce se uvádí, že vyšetřovatelé se zabývají možným porušením tří různých norem včetně prohřešků spadajících pod federální zákon proti špionáži.