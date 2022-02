Americké ministerstvo zahraničí stahuje z Kyjeva část diplomatů

"Ministerstvo zahraničí USA dnes přikázalo zaměstnancům, kteří nezastávají kriticky důležité pozice, odjet z velvyslanectví USA v Kyjevě kvůli ustavičným zprávám o stoupajícím počtu ruských vojáků u hranic s Ukrajinou, svědčících o možnosti rozsáhlých vojenských akcí proti Ukrajině," uvedl zastupitelský úřad v ukrajinské metropoli. Na velvyslanectví podle deníku Ukrajinska pravda zdůraznili, že nehledě na nadcházející snížení stavu diplomatického personálu základní tým zůstane na Ukrajině.

Ministerstvo již dříve nařídilo rodinám zaměstnanců americké ambasády v Kyjevě, aby odešly. Ponechalo ale na uvážení zaměstnanců, kteří nejsou zásadní pro chod úřadu, jestli také chtějí zemi opustit. Dnešní krok přichází ve chvíli, kdy Washington zesílil svá varování před možnou ruskou invazí na Ukrajinu.

