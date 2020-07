Americký ministr spravedlnosti Barr hájil své kroky před právním výborem

Ministr odmítl, že by zneužil své pravomoci k tomu, aby pomohl spolupracovníkům prezidenta či ke zvýšení šancí na jeho letošní znovuzvolení. Hájil také vyslání federálních sil k rozehnání protestů, píše agentura Reuters.

Předseda výboru Jerrold Nadler v úvodu Barrovi řekl: "Vaše působení je od začátku poznamenáno trvající válkou proti jádru odborníků na ministerstvu v patrné snaze zajistit laskavosti pro prezidenta". Barr na to reagoval, že dělá jen to, co považuje za správné.

Barr rovněž odmítl Nadlerovo tvrzen, že nasazení federálních sil, zejména v oregonském Portlandu, mělo pomoci Trumpovi v prezidentské kampani či že chtěl nějak pomoci Trumpovým spolupracovníkům.

Jde o Barrovo první vystoupení před sněmovním právním výborem od února 2019, kdy nastoupil do funkce a koná se v době, kdy ministerstvo čelí čím dál ostřejší kritice za vyslání federálních bezpečnostních složek k rozehnání protestů v Portlandu a hlavním městě Washingtonu. Minulý týden se oběma případy začal zabývat vnitřní dohledový orgán ministerstva.

Ve Spojených státech propukly rozsáhlé, avšak většinou pokojné protesty proti rasismu a policejní brutalitě po květnové smrti černocha George Floyda, který zemřel v Minneapolisu při zatýkání bělošským policistou.

Barr poukázal na případy žhářství a násilí, které doprovázely některé protesty a obvinil z nich zejména krajně levicové hnutí Antifa. Zároveň vyzval federální prokurátory, aby vznesly obvinění, kde je to možné. Vyslání federálních složek do Portlandu, kde někteří demonstranti házeli předměty na federální soudní budovu, Barr obhajoval. "Co se každou noc děje kolem soudu, nelze rozumně nazvat protestem, podle jakéhokoliv objektivního měřítka to je útok na vládu Spojených států," uvedl.

Barr také označil tvrzení o systémové policejní diskriminaci za zveličená. "Bylo velmi zjednodušené přistupovat k problému, jako by měl kořeny v hluboce vžitém rasismu," řekl a doplnil, že životy černochů mnohem víc ohrožuje kriminalita v ulicích než policie.

Právní výbor zahájil vyšetřování Barrova resortu na konci února. Jedním z hlavních důvodů pro tento krok byl vývoj v kauze bývalého Trumpova poradce Rogera Stonea poté, co ministerstvo po Trumpově veřejné kritice požádalo o nižší trest. Na protest proti zásahu odstoupili z případu všichni čtyři státní žalobci, kteří jej do té doby měli na starosti. Nakonec tento měsíc Trump ušetřil svého přítele Stonea nejen vězení, ale i dalších aspektů jeho trestu za lhaní vyšetřovatelům a další zločiny.

Ministerstvo v květnu upustilo také od stíhání někdejšího poradce prezidenta Donalda Trumpa Michaela Flynna, který se přiznal ke lhaní Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) o svých kontaktech s Rusy, což podle Reuters připravilo půdu pro trvající soudní spor. Barr při slyšení uvedl, že Trump se do těchto rozhodnutí ministerstva nesnažil vměšovat.