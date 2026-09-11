25 let od útoků na "dvojčata": Británie čelí většímu nebezpečí než během 11. září, varuje MI5

Britská bezpečnostní služba MI5 varuje, že Spojené království čelí v současnosti většímu a složitějšímu nebezpečí než v době teroristických útoků z 11. září 2001. Pětadvacet let po těchto tragických událostech to pro deník The Independent uvedl šéf rozvědky Sir Ken McCallum. Podle jeho slov se dnešní bezpečnostní situace výrazně liší od té na počátku tisíciletí. Země se totiž musí potýkat jak s přetrvávající hrozbou islámského extremismu, tak s rostoucím nebezpečím ze strany cizích států.
McCallum ve svém příspěvku citoval bývalého ředitele CIA Jamese Woolseyho, který po skončení studené války přirovnal západní síly k lovcům, kteří udolali velkého draka. Šéf MI5 upozornil, že se dnešní svět nachází v nejhorší možné situaci, kdy se draci vrátili a hadi zároveň nikam nezmizeli. Za pomyslné draky přitom označil především Rusko a Čínu, zatímco hady představuje přetrvávající radikální extremismus. Místo jedné dominantní hrozby tak Spojené království čelí několika vážným rizikům současně.
Šéf britské kontrarozvědky označil své vystoupení za výzvu do zbraně určenou pro celou společnost. Národní bezpečnost by podle něj neměla být vnímána jako specializovaná záležitost hrstky zpravodajských služeb, ale jako společné úsilí celé země. Do tohoto procesu se musí aktivně zapojit vláda, soukromý sektor, akademická sféra i samotná veřejnost. McCallum zdůraznil, že úspěch v boji s novými hrozbami vyžaduje celospolečenskou odolnost a vzájemnou spolupráci.
V článku se McCallum vrátil také ke globálnímu úsilí o rozbití teroristické sítě Al-Káida po útocích na Světové obchodní centrum a Pentagon. Připomněl, že tuto organizaci bylo nutné nejen konfrontovat, ale zcela zničit, protože nadále plánovala masové útoky po celém světě. Gigantická mezinárodní operace pod vedením Spojených států dokázala zlikvidovat jádro organizace v pakistánských kmenových oblastech. Ačkoliv Al-Káida představuje hrozbu i dnes, její současné schopnosti dosahují pouze zlomku stavu z roku 2001.
Šéf MI5 zároveň varoval před podléháním falešnému pocitu bezpečí z dosavadních úspěchů. Západní země by podle něj neměly podléhat pokušení obdivovat obranné systémy vybudované v minulosti. Místo toho je nezbytné soustředit se na budování kapacit a obrany, které budou potřeba v budoucnu. Stupeň ohrožení terorismem ve Spojeném království přitom zůstává na druhém nejvyšším stupni, což znamená, že útok je vysoce pravděpodobný.
Vedle hrozby extremismu čelí Británie narůstající agresi ze strany cizích států, která má mnohdy hybridní charakter. McCallum zmínil případy sabotáží zadávaných kriminálním skupinám, skryté zasahování do demokratických procesů nebo destruktivní kybernetické útoky na elektrárny. Vypořádání se s těmito státními hrozbami si podle něj vyžaduje nejen nové zpravodajské postupy, ale také úpravu legislativy. Rusko přitom proti Británii v posledních patnácti letech použilo širokou škálu těchto metod včetně státně sponzorovaných vražd.
Mnoho klíčových aktiv, systémů a služeb, které jsou dnes terčem útoků, se nachází v rukou soukromého sektoru. Z toho důvodu se řada zásadních rozhodnutí v krizových situacích nebude přijímat na vládních výborech, ale v zasedacích místnostech soukromých firem. McCallum proto vyzval k vytvoření nového typu spolupráce mezi vládními orgány, průmyslem a akademickou obcí. Cílem je odstranit zranitelná místa a umožnit rychlou a koordinovanou reakci v případě vzniku krize.
Při příležitosti 25. výročí útoků z 11. září vyjádřil šéf MI5 úctu všem obětem tehdejších tragických událostí v New Yorku. Připomněl, že společnost dluží obětem minulých i možných budoucích útoků více než jen pouhou vzpomínku. Základní povinností státu i veřejnosti je podle něj příprava, odolnost a odvaha přizpůsobit se novým podmínkám dříve, než dorazí další neočekávaná krize.
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Zdroj: Libor Novák