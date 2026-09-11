Trump narazil. Tisíce dolarů bez souhlasu Kongresu Američanům dát nemůže, návrh se nelíbí ani Republikánům

Americký prezident Donald Trump vyvolal pozornost svým extravagantním příslibem vyplatit všem občanům Spojených států částku pět tisíc dolarů v případě, že republikáni zvítězí v nadcházejících průběžných kongresových volbách. Tento neobvyklý návrh zazněl během jeho hlavního projevu na stranickém sjezdu v texaském Dallasu. Příslib finanční odměny přišel až v průběhu rozsáhlého vystoupení ve chvíli, kdy pozornost přítomného publika postupně opadala.
Návrh by představoval celkové náklady přesahující jeden bilion dolarů, přičemž hlava státu neposkytla žádné podrobnosti o způsobu financování či distribuci těchto financí. Bílý dům v následném prohlášení označil oznámení za důkaz, že prezident plní to, co takzvaní odborníci považují za nemožné. Ani představitelé prezidentské kanceláře však neupřesnili žádné konkrétní detaily týkající se praktického provedení tohoto plánu. Zatímco příznivci v aréně reagovali nadšeným potleskem, řada republikánských kandidátů v těsných volebních obvodech se akce vůbec nezúčastnila.
Řada Trumpových stranických kolegů byla podle BBC prezidentským oznámením zjevně zaskočena. Zatímco někteří členové strany novinku přivítali, kritičtější křídlo Republikánské strany návrh okamžitě odsoudilo. Ostré reakce přišly zejména od fiskálně konzervativních politiků, kteří dlouhodobě kritizují růst federálního dluhu během Trumpova působení v úřadu. Bývalý republikánský kongresman Thomas Massie uvedl na sociální síti X, že ho představa kupování hlasů za pět tisíc dolarů přímo uráží, a poukázal na riziko vysoké inflace.
Další stranické osobnosti rovněž vyjádřily značné výhrady k propojení státních financí s volebními výsledky. Senátorka Susan Collinsová zdůraznila, že rozhodnutí o daních a výdajích musí vycházet výhradně z potřeb občanů a stavu ekonomiky. Podle ní by taková opatření neměla vyvolávat dojem, že jsou přímo vázána na výsledky hlasování. Zástupci Demokratické strany pak prezidentský příslib veřejně označili za pouhý prázdný slib.
Právní experti BBC upozorňují, že prezident pravděpodobně nemůže schválit takto vysokou sumu prostřednictvím výnosu bez souhlasu zákonodárců. Donald Trump přesto naznačil, že nepovažuje schválení Kongresem za zcela nezbytné, ačkoliv vyjádřil přesvědčení, že by pro návrh ruku zvedl. Významná část rozpočtově konzervativních republikánských poslanců by však takový krok podpořit odmítla. Bývalý kongresman Bob Good v této souvislosti označil takzvanou Trumpovu dividendu za socialistické kupování hlasů.
Koncepce sjezdu ukázala, že si prezident i nadále udržuje v Republikánské straně značnou dominanci. V Sněmovně reprezentantů dokázal své spolustraníky v minulosti opakovaně přimět k podpoře kroků, které neodpovídají tradičním konzervativním postojům. Současně se nejedná o první případ, kdy hlava státu slíbila voličům přímé finanční výplaty. Americká veřejnost dosud čeká na šeky v hodnotě dvou tisíc dolarů slíbené z výnosů z obchodních tarifů, stejně jako se neuskutečnily platby z úspor navržených Elonem Muskem.
Prezident naopak dříve úspěšně zavedl dětské spořicí účty se státním příspěvkem ve výši jednoho tisíce dolarů pro děti narozené během jeho funkčního období. Všichni příslušníci amerických ozbrojených sil navíc obdrželi jednorázovou platbu v hodnotě 1 776 dolarů při příležitosti 250. výročí vzniku Spojených států. Neobvyklý volební slib přichází v době, kdy čelí historicky nízké míře popularity. Přestože sám kandidát na kandidátce nefiguruje, voliči často chápou průběžné volby jako hlasování o důvěře v úřadujícího prezidenta.
Situaci v zemi navíc komplikuje rostoucí nespokojenost veřejnosti s konfliktem s Íránem, jehož dopady pociťují Američané přímo u čerpacích stanic. Náklady na život zůstávají pro voliče zásadním tématem, přičemž inflace se stále drží na vysokých hodnotách. Způsob oznámení tohoto návrhu ukázal na vysoce nestandardní postup při zahájení volební kampaně. Úspěch tohoto politického manévru bude záviset především na tom, zda voliči uvěří, že myslí vyplacení financí vážně.
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Zdroj: Libor Novák