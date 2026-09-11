Evropské státy uvalují sankce na Izrael. USA reagují překvapivě

Spojené státy americké v čele s prezidentem Donaldem Trumpem reagují překvapivě zdrženlivě na nové sankce, které Spojené království, Francie, Kanada a další západní země uvalily na izraelské osady na okupovaném Západním břehu. Trump ani šéf americké diplomacie Marco Rubio tyto kroky spojenců veřejně neodsoudili, což vyvolává značnou pozornost zahraničních diplomatů i samotného Izraele.
Zatímco velvyslanec USA v Izraeli Mike Huckabee britská opatření ostrými slovy zkritizoval a obvinil britskou vládu z nepřejícnosti vůči Židům, Bílý dům se od jeho výroků distancoval. Podle oficiálních zdrojů CNN nebyly tyto komentáře s administrativou koordinovány a neodpovídaly nastavenému postoji Washingtonu.
Prezident Trump na dotazy novinářů reagoval s neobvyklou rezervovaností. Uvedl pouze, že hodlá o celé situaci přímo hovořit s představiteli Izraele i dalších stran, aby přesně zmapoval důvody, které k tomuto ráznému kroku západních mocností vedly.
O záměru zavést sankční opatření byl americký prezident předem informován přímo britským premiérem. Během telefonického rozhovoru Trump nepodal žádný oficiální protest ani nenaléhal na britskou stranu, aby od plánovaného vyhlášení sankcí ustoupila.
Ministr zahraničí Marco Rubio potvrdil, že Spojené státy se k obchodním sankcím a restrikcím britského typu nepřipojí. Zároveň však vyjádřil znepokojení nad jakoukoliv činností, která by mohla dále destabilizovat situaci na Západním břehu v již tak napjatém období.
Současná neochota americké administrativy jednoznačně se postavit za izraelskou vládu naznačuje podle odborníků možnou frustraci z politiky premiéra Benjamina Netanjahua. Zejména rozšiřování osad a plány na projekt E1 nadále komplikují vyhlídky na mírové uspořádání v regionu a vyvolávají napětí mezi Izraelem a jeho klíčovým spojencem.
Diplomatické zdroje webu CNN uvádějí, že přístup Washingtonu může být součástí širší strategie, jak vyvinout tlak na izraelské vedení před nadcházejícími volbami v Izraeli. Trump tak získává páku k ovlivnění dalšího vývoje na okupovaných územích, aniž by musel k přímým sankcím ze strany USA přistoupit.
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Zdroj: Libor Novák