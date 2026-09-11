Ruská armáda poprvé zaútočila na Ukrajinu pomocí proudových bezpilotních letounů

Ruská armáda zasáhla v Kyjevě čerpací stanice pomocí proudových bezpilotních letounů, čímž bombardování ukrajinského hlavního města vstoupilo do nové fáze intenzity. Podle starosty Vitalije Klička si ranní údery v dopravní špičce vyžádaly nejméně dva mrtvé a dvanáct zraněných. Útoky zasáhly celkem dvě benzínové stanice v průběhu jednoho rána. Všechna zasažená zařízení provozuje státní společnost Ukrnafta.
K nejvážnějšímu incidentu došlo na čerpací stanici v severní kyjevské čtvrti Počajna, kde výbuch zranil tři lidi. Mezi zraněnými skončil vedoucí sousední myčky aut, jeho manželka a řidič kolemjedoucího automobilu, jehož vůz byl tlakovou vlnou zcela zničen. Svědci na místě podle The Guardian potvrdili, že slyšeli dvě po sobě jdoucí exploze. Místní úřady následně upřesnily, že ruské síly na tento objekt podnikly takzvaný opakovaný útok zaměřený na stejné místo.
Úřadující šéf mateřské společnosti Naftogaz Serhij Fedorenko prohlásil, že tyto údery nemají žádný vojenský cíl a představují teror namířený proti civilnímu obyvatelstvu. Na sociální síti Telegram se již v předchozích dnech objevil seznam osmnácti kyjevských čerpacích stanic, které se měly stát terčem ruských dronů. Všechna tři dosud zasažená místa figurují na tomto zveřejněném seznamu. Místní obyvatelé popisují současnou situaci v hlavním městě jako neustálý boj o přežití.
Další útok zasáhl čerpací stanici ve čtvrti Desňanskyj, která patří k nejhustěji obydleným částem metropole. Díky včasnému leteckému poplachu se všem pracovníkům stanice i zákazníkům podařilo včas ukrýt v nejbližším krytu. Ruská armáda v posledních měsících stupňuje své údery na ukrajinskou energetickou a palivovou infrastrukturu. Zatímco dříve se terčem útoků stávala zařízení na východě a jihu země, v tomto týdnu se údery poprvé přenesly přímo do metropole.
Ukrajinské hlavní město čelí téměř každodenním dronovým a raketovým útokům už od konce srpna, přičemž země čelí nedostatku střel do systémů protivzdušné obrany Patriot. Krátká přestávka v bombardování nastala pouze během víkendové návštěvy amerických zmocněnců Jareda Kushnera a Steva Witkoffa. Ukrajina na ruské údery reaguje vlastními operacemi zaměřenými na ruskou ropnou infrastrukturu. Speciální síly v tomto týdnu zasáhly zařízení v přístavu Machačkala na břehu Kaspického moře.
K útokům na kyjevské čerpací stanice došlo v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nacházel na zahraniční cestě s cílem získat mezinárodní podporu před nadcházející zimou. Hlava státu se v Kanadě setkala s premiérem Markem Carneyem, který přislíbil pomoc zaměřenou na posílení ukrajinských zásob bezpilotních prostředků. Západní partneři tak reagují na rostoucí potřeby Ukrajiny v oblasti obranyschopnosti. Tímto jednáním ukrajinský prezident pokračoval v sérii diplomacie zaměřené na zajištění další vojenské i finanční pomoci.
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