Trump slíbil 5000 dolarů každému, když Republikáni vyhrají volby. Kde vezme bilion dolarů už nevysvětlil

Americký prezident Donald Trump přišel na stranickém shromáždění v Dallasu s neobvyklým finančním příslibem pro voliče. Každému dospělému americkému občanovi přislíbil vyplacení pěti tisíc dolarů v případě, že si Republikánská strana udrží kontrolu nad Kongresem. Zároveň své stoupence vyzval, aby u nadcházejících průběžných voleb předstírali, že je na kandidátní listině přímo jeho jméno. Prezident tímto způsobem reaguje na nízkou míru veřejné podpory v období ekonomických těžkostí.
Případné vyplacení takzvané Trumpovy dividendy by státní rozpočet vyšlo na více než jeden bilion dolarů. Šéf Bílého domu nicméně neupřesnil, z jakých konkrétních zdrojů by tyto prostředky pocházely. Ve svém projevu pouze prohlásil, že Spojené státy v současnosti vydělávají obrovské množství peněz. Návrh se okamžitě stal hlavním tématem jednání dvoudenního stranického sjezdu v Texasu.
Trumpova obliba u veřejnosti v posledním období klesla k hranici třiceti procent, což je důsledek vysokých životních nákladů a vleklého vojenského konfliktu s Íránem. Volební prognózy agentury Decision Desk HQ naznačují, že by Sněmovnu reprezentantů i Senát mohl získat opoziční tábor. Prezident se tyto nepříznivé předpovědi snaží zvrátit osobní mobilizací svých věrných voličů. Během svého vystoupení zdůrazňoval, že ceny potravin již klesají a situace se bude dále zlepšovat.
Ve svém projevu prezident důrazně obhajoval nepopulární vojenské operace proti Íránu a předpověděl brzké snížení cen ropy po dosažení vítězství. V této souvislosti dokonce navrhl, aby byl strategicky významný Hormuzský průliv přejmenován po něm. Svým příznivcům zároveň sdělil, že případné vítězství opozice by ze Spojených států udělalo komunistickou zemi. Hlasování v nadcházejících volbách označil za rozhodující okamžik pro budoucí směřování celé země.
Dvoudenní akce v aréně American Airlines Center představuje vůbec první celostátní kongresový sjezd organizovaný Republikánskou stranou pro průběžné volby. Součástí programu jsou vystoupení desítek kandidátů, prezentace hospodářských výsledků i videopozdrav demokratického senátora Johna Fettermana. Strana na sjezdu vyzdvihuje především snížení daní, zpřísnění ochrany hranic a růst domácí výroby. V dalších částech programu má vystoupit například viceprezident J. D. Vance nebo vybraní členové kabinetu.
Atmosféra uvnitř arény byla přes nepříznivé průzkumy velmi entuziastická a provázená hlasitými projevy podpory. Účastníci akce zaplnili přilehlé prostory, kde nakupovali propagační předměty i novou knihu prezidentského syna Erica Trumpa. Místní příznivci v rozhovorech oceňovali prezidentův proslov a vyjadřovali přesvědčení o správnosti nastoupené politické cesty.
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Zdroj: Libor Novák